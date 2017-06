Tình huống "khó đỡ" của Phan Hải - Diễm My ngoài đời

Bộ phim “ Người phán xử” hiện đã đi được nửa chặng đường, thu hút hàng triệu khán giả theo dõi mỗi tập phim phát sóng. Mỗi vai diễn trong phim cũng nhận được sự yêu, ghét khác nhau từ phía người xem. Riêng với cặp vợ chồng Phan Hải (Việt Anh thủ vai) và vợ Diễm My (Đan Lê đóng) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Cũng vì thế mà cặp đôi Việt Anh - Đan Lê khiến không ít khán giả lầm tưởng là vợ chồng ngoài đời thường. Thậm chí, có người gặp Đan Lê khi đang đi với người chồng thật là đạo diễn Khải Anh nhưng lại bị hỏi, sao cô không đi cùng "ông xã" Phan Hải. Tại một sự kiện vợ chồng Phan Hải - Diễm My góp mặt mới đây cũng vậy, cặp đôi gây sự chú ý ngay từ khi xuất hiện khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Facebooker Thuy Hang bày tỏ sự bất ngờ khi thấy hai vợ chồng vui vẻ đi bên nhau sau căng thẳng đòi ly hôn nên đặt ra câu hỏi cho cả hai người: "Hai vợ chồng bạn đi đâu đấy?" Còn facebooker Ngọc Thạch đưa ra lời khuyên cho Diễm My rằng: "Cháu phải giữ Phan Hải bằng mọi giá, cái gì đã thuộc về cháu, cháu giữ cho bằng được, không được để cho đứa khác xen vào". Dưới đây là hình ảnh của cặp đôi Phan Hải (Việt Anh) và Diễm My (Đan Lê) tại sự kiện:

