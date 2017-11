Tình duyên dang dở của nam tài tử Hàn Quốc đoản mệnh Kim Joo Hyuk

Kim Joo Hyuk được coi là "anh cả" trong làng điện ảnh xứ Hàn với những tác phẩm gây được tiếng vang trong lòng công chúng. Chưa hết, anh còn là một người được nhiều đồng nghiệp mến mộ bởi tính cách hòa động và giản dị của mình.

Vậy nên khi thông tin Kim Joo Hyuk tử vong do bị tai nạn xe hơi vào ngày 30/10 đã khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng.

Sự việc đau lòng này rơi đúng vào thời điểm hôn lễ của cặp đôi Song Hye Kyo và Soong Joong Ki nên chuyện vui của họ cũng phải giản lược. Các khách mời của mặt tại đám cưới đều mặc trang phục tối màu để nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới đến viếng đám tang đồng nghiệp xấu số.

Ra đi khi sắp kết hôn

Thành danh với vai trò MC, diễn viên hay là sao ăn khách của nhiều chương trình nổi tiếng nhưng Kim Joo Hyuk lại không may mắn trên con đường tình duyên. Cụ thể, khi ở tuổi thanh niên, anh từng có mối tình 6 năm với diễn viên Kim Ji Soo của "Cô gái mặt trời". Cặp đôi này hẹn hò từ năm 2003, họ bén duyên khi đóng chúng bộ phim "Like a flowing river" của đài truyền hình SBS.

Những tưởng cặp trai tài gái sắc sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc thì 6 năm sau, năm 2009, cả hai quyết định đường ai nấy đi mà không công bố lý do. Dù quyết định chia tay nhau nhưng họ vẫn không thể quên được những hồi ức đẹp. Quãng thời gian sau chia tay cả hai vô cùng đau khổ.

Bạn gái kém tuổi Lee Yoo Young khóc bên linh cữu của Kim Joo Hyuk.

May mắn 2 năm sau, nữ diễn viên Kim Guyri mệnh danh là "ác nữ" trong phim " Giày thủy tinh" đã cứu rỗi cuộc đời của tài tử Kim Joo Hyuk. Cặp đôi này đã khiến cho khán giả yêu thích bởi sự tương xứng về nhan sắc lẫn tài năng. Năm 2011, Kim Joo Hyuk đã có kế hoạch kết hôn cùng người đẹp. Tuy nhiên, mối duyên này khép lại trong sự tiếc nuối của công chúng, họ chia tay chỉ sau 1 năm yêu nhau. Cuối cùng Kim Joo Hyuk chọn cuộc sống lẻ bóng và quyết định chỉ tập trung vào công việc.

Cho đến gần đây, sau nhiều năm lận đận chẳng đâu vào đâu với chuyện tình duyên, cuối cùng anh đã gặp được nữ diễn viên kém 17 tuổi, Lee Yoo Young. Cả hai gặp và yêu nhau nhờ bộ phim "Yourself and Yours". Khi công khai chuyện tình yêu với bạn gái kém nhiều tuổi, Kim Joo Hyuk lại một lần nữa gặp sóng gió. Trên các diễn đàn mạng của nước này, Kim Joo Hyuk thậm chí bị mỉa mai là "trâu già thích gặm cỏ non". Tuy nhiên, bất chấp mọi rào cản về tuổi tác lẫn dư luận, họ vẫn bên nhau.

Theo nhiều nguồn tin từ phía người thân tài tử, ở tuổi 45, anh đã nghĩ đến chuyện lập gia đình. Và Kim Joo Hyuk đã có kế hoạch kết hôn cùng Lee Yoo Young vào cuối năm nay. Tuy nhiên, giấc mơ về một cuộc hôn nhân tốt đẹp đã bị dang dở khi anh qua đời đột ngột trong một tai nạn xe hơi. Bạn gái tài tử đã khóc ngất trong đám tang của anh khiến người đến viếng vô cùng thương xót.

Kim Joo Hyuk đột ngột ra đi, bỏ lại những dự định còn dang dở, trong đó có kế hoạch kết hôn cuối năm nay. Gần 20 năm qua, anh thường bị truyền thông và fan "phàn nàn" vì chưa lấy vợ - trong khi bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất.

Giấc mơ công danh dang dở

Sự ra đi đột ngột của Kim Joo Hyuk đã khép lại con đường công danh của tài tử điển trai này. Cụ thể, anh không thể hoàn thành những phim điện ảnh sẽ ra mắt khán giả vào năm 2018. Theo đó, Kim Joo Hyuk tham gia dự án phim "Rampant - Dạ quỷ" cùng với 2 nam diễn viên điển trai Jang Dong Gun và Huyn Bin. Chưa kể anh còn đang chuẩn bị khởi quay hai phim "Heung Bu" và "Drug War".