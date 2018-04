Tiêu Châu Như Quỳnh vẫy vùng thoát bóng “cháu gái Lam Trường” ra sao?

Tiêu Châu Như Quỳnh từng tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường khi mới 17 tuổi. Ảnh: Muctim Tại cuộc thi Tiếng ca học đường, cô đoạt giải ba. Ảnh: Nguoilaodong Năm 2009, Như Quỳnh tham gia cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình. Ảnh: Nguoilaodong Như Quỳnh đã đoạt giải nhất Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2009. Ảnh: SGGP Thời điểm tham gia Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2009, cô được biết đến là cháu gái Lam Trường. Ảnh: Muctim Như Quỳnh miệt mài đi hát nhưng không được sự chú ý. Năm 2012, cô quyết định tham gia The Voice. Ảnh: Giaoducvietnam Cháu gái Lam Trường đầu quân cho team Hồ Ngọc Hà tại The Voice. Ảnh: Congly Như Quỳnh gặp nhiều đối thủ mạnh tại The Voice. Kết quả, cô dừng chân ở top 3 team Hà Hồ. Ảnh: VTV Năm 2017, Như Quỳnh tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo nhưng bị loại ngay trước bán kết. Ảnh: Saostar Nỗ lực để gây chú ý với khán giả nhưng Như Quỳnh chưa thoát danh phận là cháu gái Lam Trường. Ảnh: Saostar Như Quỳnh từng chia sẻ cô có lúc rơi vào trầm cảm vì chưa có vị trí vững chắc ngoài danh xưng cháu gái Lam Trường. Ảnh: Zing Nữ ca sĩ gặp nhiều áp lực nhưng chưa từng dám nhờ đến sự giúp đỡ của Lam Trường. Ảnh: VTC Gần đây, Tiêu Châu Như Quỳnh liên tục mặc phản cảm trên thảm đỏ. Ảnh: Zing Dù được nhắc đến nhiều nhưng đa phần cư dân mạng chỉ trích Tiêu Châu Như Quỳnh mặc quá lố để gây chú ý. Về phía nữ ca sĩ, cô không ngại thừa nhận việc mặc sốc nằm trong kế hoạch trở lại với âm nhạc trong năm nay. Ảnh: Zing Xem MV "Tình yêu không có lỗi" của Tiêu Châu Như Quỳnh. Nguồn: Youtube

