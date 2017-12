Tiết lộ sửng sốt về nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kaity Nguyễn

Cô gái trẻ cho biết, giải thưởng là điều quá bất ngờ và thực sự là niềm hạnh phúc, không thể diễn tả thành lời. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo ĐS&PL, diễn viên Kaity Nguyễn trải lòng về chuyện nghề, cuộc sống và cả tin đồn về tình yêu với Will (thành viên nhóm nhạc 365). Việc diễn viên tay ngang giành giải cao nhất là điều vô cùng bất ngờ...

Không hề biết về showbiz và điện ảnh Việt trước khi đóng phim

- Chúc mừng Kaity Nguyễn vừa giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Trước khi được xướng tên, chị có nghĩ mình sẽ đoạt giải?

Hiện tại, tôi vẫn còn lâng lâng vì giải thưởng vượt quá trí tưởng tượng của mình. Thật lòng, tôi cảm thấy quá may mắn và hạnh phúc. Lúc trước, khi biết mình nằm trong danh sách được đề cử, tôi đã không thể nào ngủ được. Tôi rất ngưỡng mộ các đàn chị đi trước như Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc,... Do đó, khi tên mình được xếp cạnh với các chị để tranh giải thưởng, tôi đã thấy mình thật may mắn, hạnh phúc.

Tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ là người chiến thắng. Khi được xướng tên, tôi quá ngỡ ngàng, phải mất vài giây, các anh chị ngồi bên cạnh chúc mừng thì mới bừng tỉnh.

- Đây là vai diễn đầu tiên của Kaity Nguyễn, nhưng đã giúp chị trở thành gương mặt tỏa sáng ở phòng chiếu và được xướng tên ở một giải thưởng danh giá. Theo chị, đâu là lý do giúp Kaity Nguyễn có được những thành công đó?

Tôi rất may mắn khi được làm việc cùng những anh chị có tâm với nghề và sẵn sàng chỉ bảo cho các diễn viên mới như tôi. Đạo diễn Lê Thanh Sơn, chú Charlie Nguyễn, cô Kathy Uyên, anh Kiều Minh Tuấn,... đã hướng dẫn tôi rất tận tình trong thời gian quay phim. Tôi là diễn viên tay ngang và mới bước vào nghề diễn, nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Mọi người trong ê-kíp biết điều này nên chỉ dạy cho tôi từng chi tiết nhỏ. Rất may, tôi đã làm tròn vai trò được giao.

Ngoài ra, bạn bè, gia đình và quý khán giả cũng là nguồn động lực rất lớn và góp phần giúp tôi cũng như phim Em chưa 18 đạt được thành quả ngoài mong đợi.

- Kaity Nguyễn thành công, đạt giải thưởng lớn khi còn quá trẻ. Chắc chắn, đây sẽ là áp lực, chị có nghĩ đây là đỉnh cao chị khó có thể vượt qua?

Giải thưởng Bông sen vàng cho Em chưa 18 và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Kaity Nguyễn là sự ghi nhận cho tôi và cả ê-kíp. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không làm quý khán giả và Ban giám khảo phải thất vọng. Dẫu rằng đây là niềm vui nhưng cũng là một áp lực lớn đối với mình.

Đến nay, tôi vẫn nghĩ mình còn non nớt trong cách diễn nên phải học tập, cố gắng, rèn luyện để phát triển hơn nữa trong tương lai. Sau khi Em chưa 18 ra mắt, được khán giả ủng hộ nhiệt tình, cha tôi đã dặn không được ngủ quên trên chiến thắng. Tôi thấy, đây là lời răn dạy rất đúng nên xem là bài học cho chính mình không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống.

- Em chưa 18 đạt giải Bông sen vàng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Riêng Kaity Nguyễn nghĩ gì về điều này?

Là một người trong ê-kíp làm phim, nếu bình luận về điều này thì không được hay lắm. Tuy nhiên, theo tôi, Bông sen vàng là giải thưởng vô cùng lớn, có giá trị và Ban giám khảo là những người có uy tín trong nghề. Phim được những vị này đánh giá cao, trao giải thì chắc chắn là tốt.

Trước đó, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Tôi nghĩ, giải thưởng rất quan trọng và tình cảm, sự ủng hộ của khán giả cũng là điều đáng trân quý.

Quay 10 lần vẫn không thể nói rõ từ phá thai

- Vai Linh Đan trong Em chưa 18 từng có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng cast- ing nhưng sau cùng lại về tay Kaity Nguyễn. Phải chăng trong chuyện này có uẩn khúc?

Trước khi đến với Em chưa 18, Kaity không biết bất kỳ ai trong ê-kíp. Vợ đạo diễn Lê Thanh Sơn theo dõi tôi trên mạng xã hội, khi phim casting chị nhắn tin, gợi ý tôi nên thử. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi không hề hay biết gì về diễn viên nên rất ngại và không đi. Sau đó, một anh trong đoàn làm phim gọi điện đến lần thứ ba thì tôi hỏi ý kiến của cha. Cha động viên tôi nên thử vì tuổi còn rất trẻ.

Khi casting tôi gặp hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt và chỉ diễn theo bản năng. Với những điều này, tôi không nghĩ mình sẽ được chọn. Về sau, tôi có thắc mắc về việc, tại sao lại được lựa chọn vào vai chính Linh Đan, ê-kíp cho biết, vì nhận ra nét diễn ở tôi nên đồng ý.

- Được biết, từ nhỏ Kaity Nguyễn đã sống ở nước ngoài. Vậy, chị có tìm hiểu về điện ảnh Việt, showbiz Việt trước khi bước vào nghề diễn?

Thật lòng, trước đây tôi không hề biết về showbiz Việt. Tôi nghe mẹ kể sơ sơ về chị Hồ Ngọc Hà và một vài nhân vật khác. Do sống ở Mỹ nên tôi thường nói tiếng Anh, tiếng Việt biết cũng hạn chế, không thể nói lưu loát. Chỉ khi được nhận vai diễn Linh Đan tôi mới bắt đầu tìm hiểu, xem phim Việt nhiều hơn và rất ngưỡng mộ các đàn anh, đàn chị.

- Kaity vừa nói chị không nói lưu loát tiếng Việt, nhưng trong cuộc trò chuyện này chị lại nói rất rõ ràng?

Trong quá trình đóng Em chưa 18, chú Charlie Nguyễn yêu cầu tôi đi học 3 buổi/tuần về diễn xuất với cô Kathy Uyên. Đồng thời, do tôi nói không lưu loát tiếng Việt, nên có rất nhiều lời thoại phải nhờ anh chị trong ê-kíp giúp đỡ. Nhiều cảnh quay, chỉ vì lời thoại của tôi không tốt nên phải quay đi quay lại nhiều lần. Chẳng hạn, cảnh có lời thoại “em không phá thai đâu” đã phải quay đến 10 lần nhưng tôi vẫn không thể nói rõ từ phá thai.

Tôi biết hạn chế của mình nên đã cố gắng rất nhiều nhằm cải thiện tiếng Việt. Tôi chăm chỉ học tiếng Việt, giao tiếp nhiều với mọi người... và đến nay đã có thể nghe, hiểu, giao tiếp với mọi người dù chưa được tốt lắm.

- Gần đây, có thông tin cho rằng, vì quá yêu diễn xuất nên Kaity quyết định không thi đại học mà chỉ học hết phổ thông trung học. Sự thật như thế nào?

Tôi vừa hoàn thành tốt nghiệp chương trình THPT chưa lâu và có ý định học cao đẳng, ngành thương mại giống cha và cũng là ngành tôi rất thích. Tuy nhiên, cha nói rằng, chỉ nên học khi thật sự cần thiết và muốn học. Sau khi nghe lời khuyên của cha, tôi cũng đang suy nghĩ về việc sẽ ngừng học một đến hai năm để tập trung vào diễn xuất, sau đó tiếp tục quay trở lại với ngành thương mại.

- Kaity có nghĩ rằng, đây là quyết định quá táo bạo và khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa?

Cha tôi bảo rằng, tuổi trẻ chỉ có một lần, nếu thích gì thì cứ thực hiện để sau này không phải hối hận. Cách giáo dục của gia đình tôi cũng khá thoáng, không áp đặt vào việc học quá nhiều, điều quan trọng là kiến thức thu nhặt được và mình làm được gì. Trong chuyện tình yêu tôi cũng hỏi ý kiến cha mình.

- Nãy giờ, chị nhắc rất nhiều về cha. Tôi có cảm tưởng, cha là người ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống của Kaity?

Tôi ở với cha ngay từ nhỏ, bất kỳ vấn đề gì cũng hỏi ý kiến của cha. Đối với tôi, ý kiến của cha rất quan trọng. Cha là người lớn tuổi, đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nên cha lường trước được tất cả mọi việc. Trong khi đó, tôi còn quá nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa được chín chắn. Do đó, việc tham khảo ý kiến của cha cũng là điều dễ hiểu. Ngay trong chuyện tình yêu tôi cũng phải hỏi ý kiến cha.

- Nhân tiện nói chuyện yêu, tôi muốn hỏi bạn và Will (thành viên nhóm nhạc 365) có phải đang là một đôi?

Tôi không muốn nói chuyện tình cảm trên mặt báo. Tuy nhiên, tôi thừa nhận, hai đứa đang tìm hiểu nhau. Tôi vẫn còn rất nhỏ, nên yêu là một trải nghiệm. Đối với tôi, anh ấy là một người tốt và thường giúp đỡ trong diễn xuất. Sau khi bộ phim kết thúc, hai đứa trò chuyện hợp, vui vẻ nên tiếp tục tìm hiểu nhau. Tôi thấy vui khi ở bên anh ấy.