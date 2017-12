Thực hư thông tin Quang “tèo” nhận chục tỷ cát sê đóng hài Tết

>>> Mời quý độc giả xem trailer "Đại gia chân đất 7". Nguồn Youtube:

Năm nay, nam nghệ sĩ được xem là đóng hài Tết nhiều nhất là NSƯT Tiến Quang (tức Quang “tèo”). Nghệ sĩ Quang “tèo” cho biết, năm nay anh mới được nghỉ hưu theo chế độ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để theo chân các đoàn làm phim đi nhiều nơi đóng hài Tết. Trước đó, Quang “tèo” từng có hơn 30 năm công tác ở Nhà hát kịch Quân đội. Anh nghỉ hưu khi đang mang quân hàm Thượng tá.

Chọc vui” nghệ sĩ Quang “tèo” rằng, đóng nhiều phim nghĩa là sẽ bỏ túi nhiều tiền cát-sê, nam diễn viên thừa nhận, tham gia nhiều phim sẽ có nhiều nguồn thu nhập hơn. Anh nói rằng, có người bảo anh mỗi mùa hài Tết bỏ túi vài chục tỷ tiền cát - sê, anh cũng đùa gật đầu cười cho người ta vui.

“Tôi nói thật, mỗi khi gật đầu đồng ý nhận một dự án nào đó, tôi không bao giờ mặc cả tiền cát - sê. Cái tôi hỏi trước tiên là kịch bản, sau đó là đạo diễn và cuối cùng là thời gian quay. Làm nghệ thuật mà cứ đặt đồng tiền lên trước sẽ không bao giờ làm nghệ thuật được. Tôi đóng phim hài Tết đôi khi vì là chỗ anh em quen biết hoặc thân thiết với nhau”, anh nói.

Năm nay Quang “tèo” tham gia cùng lúc tới 6 phim hài Tết gồm: Đại gia chân đất, Làng ế vợ, Cưới vợ bản, Tỷ phú đè đại gia, Tết ơi, là Tết, Xin kiếp sau vẫn là anh em. Phim "Tỷ phú đè đại gia" mà Quang "tèo" đóng vai tỷ phú kể về cuộc chiến tranh giành vị thế của tỉ phú Bảo Bảo (Dương Ngọc Bảo đóng) và tỉ phú Dương Đường (Dương Đường đóng) đấu với Trần Đại Gia (Quang Tèo đóng) cùng nhóm đệ tử khuyết tật, để tranh nhau lấy lòng các cô gái và dòng họ Hoàng trong ngôi làng Lộc. Nhưng thực tế, ẩn sâu trong đó là mối thù cướp vợ giữa tỉ phú Bảo Bảo và Trần Đại Gia.

Về cảnh nóng trong bộ phim đã bị dư luận cho rằng "phản cảm", Quang "tèo" cho biết anh cùng Phi Huyền Trang đã bàn bạc trước với đạo diễn và ê-kíp trước khi thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình quay cả hai nhập tâm vào nhân vật nên cảnh trong phim có “nóng” hơn kịch bản một chút nhưng hoàn toàn không đáng kể.

Chia sẻ lý do khiến bản thân năm nào cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia các dự án hài Tết, danh hài Quang “tèo ” cho biết, lý do các nhà sản xuất hoặc đạo diễn muốn mời anh tham gia các dự án phim hài Tết trước hết là do anh mang lại hiệu quả nghệ thuật trong các vai diễn.

“Nếu tôi đóng không ra gì chắc chẳng ai dám mời, đó là điều không nói ra ai cũng hiểu. Nhiều năm qua, không năm nào là tôi không được mời đóng hài Tết nhưng có năm tôi buộc phải từ chối bớt vì không có sức để kham. Vì khi đó tôi còn công việc ở Nhà hát Kịch Quân đội, vừa phải lo cho gia đình, vừa đi diễn tỉnh... và nhiều dự án khác nữa”, Quang “tèo” bày tỏ.