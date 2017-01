Thu Thảo, Kỳ Duyên, Huyền My đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ

Tối qua, Hoa hậu Kỳ Duyên tham dự gala trao giải We Choice Awards tại TP HCM. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2014 xuất hiện trước công chúng sau scandal thổi bóng cười. (Ảnh: An Trần)



Cùng với Kỳ Duyên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đến tham dự gala trao giải We Choice Awards. Xuất hiện tại sự kiện, người đẹp thu hút mọi ánh nhìn trong đầm cúp ngực màu đỏ. (Ảnh: An Trần)



Đặng Thu Thảo khoe được vóc dáng quyến rũ cùng nét thanh thoát với chiếc đầm trơn dáng đuôi cá với những nếp xếp tinh tế của NTK Lê Thanh Hòa. (Ảnh: An Trần)



Trong sự kiện lần này, ngoài vai trò là khách mời tham dự, Đặng Thu Thảo còn đảm nhận vị trí trao giải hạng mục đầu tiên cùng MC Phan Anh. (Ảnh: An Trần)



Hoa hậu Việt Nam 2012 rạng rỡ bên MC Phan Anh (ngoài cùng bên phải) và NTK Adrian Anh Tuấn (thứ hai bên phải). (Ảnh: An Trần)



Đây là lần thứ 2 Thu Thảo được mời để trao những giải thưởng cho những sự kiện, con người có ảnh hưởng tới giới trẻ và có sự lan tỏa trong xã hội. (Ảnh: An Trần)



Á hậu Huyền My cũng là một trong số nhiều người đẹp của showbiz Việt tham gia gala trao giải We Choice Awards. (Ảnh: Minh Luân)



Diện thiết kế cúp ngực gợi cảm của NTK Đỗ Long, Huyền My lập tức trở thành tâm điểm của thảm đỏ. (Ảnh: Minh Luân)



Để phù hợp với phom váy cúp ngực, Huyền My lựa chọn kiểu tóc bới cao sang trọng. Kiểu tóc cũng giúp người đẹp có dịp khoe đôi vai trần nõn nà. (Ảnh: Minh Luân)



Trong sự kiện, Huyền My khá chăm chú theo dõi diễn biến của đêm trao giải và dành sự quan tâm đến những câu chuyện đầy cảm hứng. (Ảnh: Minh Luân)

