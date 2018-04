Thi hoa hậu kém tiếng Anh: Cơ hội nào trên đấu trường quốc tế?

>>> Mời quý độc giả xem video "Thư Dung gây thất vọng khi nói tiếng Anh". Nguồn Youtube:

Hoa hậu nói tiếng Anh không ai hiểu, bị chê nói như tiếng Lào!



Ngoại ngữ kém là điểm yếu của khá nhiều người đẹp Việt khi tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Điều này không chỉ cản trở thí sinh trong quá trình giao tiếp, khiến họ thiếu tự tin thể hiện bản thân mà còn là điểm trừ khi các người đẹp bước vào phần thi trả lời câu hỏi ứng xử.

Thư Dung bị chê vì khả năng tiếng Anh kém. Ảnh: Lao Động Hàng loạt đại diện của Việt Nam tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế đã khiến công chúng thất vọng về khả năng nói tiếng Anh dở tệ của mình. Gần đây nhất, Thư Dung- đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Eco International 2018 diễn ra tại Ai Cập cũng khiến công chúng phát hoảng khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Qua clip được đăng tải, trong buổi gặp gỡ báo chí tại cuộc thi, Thư Dung gây thất vọng khi phát âm tiếng Anh bập bẹ, sai ngữ pháp.

Nguyên văn phần giới thiệu của Thư Dung như sau: "I am is Thư Dung. I from in Vietnam. I am professional model. I have... I miss you (Tạm dịch: Tôi là Thư Dung. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nhớ các bạn?!)".

Không chỉ Thư Dung bị chê thi hoa hậu kém tiếng Anh, Á hậu biển Việt Nam 2016 Bảo Như cũng bị nhận xét “nói tiếng Anh như tiếng Lào”. Clip ngắn giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh của Bảo Như tại Miss Intercontinental 2016 bị ném đá tơi tả bởi kiểu đọc thuần Việt, phát âm sai. Nhiều người bình luận không hiểu người đẹp này muốn diễn đạt điều gì.

Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ lại gặp tình huống ngượng chín mặt với khả năng giao tiếp tiếng Anh kém. Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, Thu Vũ được mời làm giám khảo trong đêm chung kết một cuộc thi Nam Vương tại Philippines. Tuy nhiên, tại đây, người đẹp Việt Nam đã bộc lộ điểm yếu khi nói tiếng Anh.

Người đẹp Thu Vũ. Ảnh: Tom Nguyễn

Trong đêm chung kết, Thu Vũ được được giao nhiệm đặt câu hỏi cho thí sinh người Hàn Quốc: "What do you think is the essence of winning this pageant?" (Tạm dịch: Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?). Tuy nhiên, sau khi Hoa hậu Đông Nam Á 2014 đọc câu hỏi bằng tiếng Anh, cả MC và thí sinh đều ngẩn người không hiểu cô đang nói gì. MC của chương trình phải yêu cầu Thu Vũ nhắc lại câu hỏi nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Cuối cùng một thành viên của ban giáo khảo phải thay Thu Vũ đọc câu hỏi còn khán giả được phen cười ồ vì hoa hậu kém ngoại ngữ.

Nhiều người đẹp khác như: Hoa khôi thể thao 2013 Lại Hương Thảo, Hoa hậu Đặng Thu Thảo... cũng bị chê khả năng ngoại ngữ. Ngay cả Hoa hậu Kỳ Duyên, dù theo học lớp chuyên Pháp 7 năm cũng gây thất vọng khi phát biểu bằng ngoại ngữ này trong một sự kiện tại trường Đại học Ngoại thương sau đăng quang.

Muốn đạt thứ hạng cao phải vượt ải ngoại ngữ!

Nhiều chuyên gia sắc đẹp tại Việt Nam đánh giá, ngoại ngữ chính là điểm yếu của nhiều thí sinh Việt Nam khi đi thi các cuộc thi nhan sắc trên thế giới. Ngay cả nhà thơ Dương Xuân Nam – “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từng chia sẻ với Kiến Thức về lý do nhiều người đẹp Việt thất bại khi tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế một phần là do ngoại ngữ.

"Nếu xét riêng về sắc đẹp chưa chắc Việt Nam mình đã thua kém. Nhiều cô đẹp lắm chứ. Điều mình thua họ đó là ngoại ngữ và ứng xử kém hơn", ông trùm hoa hậu bày tỏ.

Nhìn lại bảng thành tích của các người đẹp “mang chuông đi đánh xứ người”, những hoa hậu Việt đạt thành tích cao tại các cuộc thi danh tiếng đều có trình độ tiếng anh khá tốt. Mai Phương Thuý lọt top 17 Hoa hậu Thế giới 2006, Lan Khuê – top 11 Hoa hậu Thế giới 2015, Đỗ Mỹ Linh đoạt giải Người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Thế giới 2017 đều là những mỹ nhân có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, thậm chí “bắn tiếng Anh” như gió.

Lan Khuê có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Ảnh: Miss World.

Ngay cả Thuý Vân đoạt ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 cũng một phần nhờ vào khả năng tiếng Anh nhuần nhuyễn. Chính lợi thế này đã giúp Thuý Vân có màn thi ứng xử xuất sắc, diễn đạt trôi chảy ghi điểm với ban giám khảo.

Bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế, ngoài vẻ đẹp hình thể, tài năng, vẻ đẹp trí tuệ, sự hoạt ngôn, cách giao tiếp là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của các thí sinh. Và ngoại ngữ chính là thước đo để ban giám khảo và khán giả đánh giá.