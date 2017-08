The Face chưa kết thúc, thí sinh đã kiếm bộn tiền

The Face 2017 chưa kết thúc nhưng các thí sinh đã kịp tạo dấu ấn cho mình bằng những dự án nghệ thuật riêng và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Ảnh: Saostar. Khánh Linh, cô nàng với biệt danh “bản sao của Tâm tít” sớm bị loại ở tập 3 của The Face. Tuy nhiên, học trò Minh Tú đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và khai trương một trung tâm sắc đẹp tại Hà Nội. Có thể nói cô nàng rất biết cách chọn thời điểm, lúc tên tuổi nóng hổi khi cư dân mạng đang bất bình việc HLV Lan Khuê loại không đúng người. Ảnh: Giaitrinews. Đây được xem là một bước tiến khá tốt trong sự nghiệp của Khánh Linh, song song đó người đẹp cũng tiếp tục công việc người mẫu, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Team Minh Tú cũng đã sắp xếp thời gian để ra tận Hà Nội để chúc mừng Khánh Linh lên chức bà chủ. Ảnh: Saostar. Ngoài việc trở thành bà chủ của một spa lớn, Khánh Linh được NTK Chung Thanh Phong lựa chọn làm nàng thơ cho bộ ảnh Lookbook mới nhất của anh. Có thể nói, dù rời khỏi cuộc thi khá sớm nhưng cô nàng đã có những thành công nhất định. Ảnh: VOV. Tú Hảo là một trong những thí sinh đắt show MV nhất. Mới chỉ lộ diện những gương mặt của The Face Online, cô đã khiến dân tình phát sốt vởi vẻ đẹp khác lạ của mình. Mới đây, Tú Hảo đã xuất hiện trong MV của Juun Đăng Dũng “Ta chưa quên nhau”. Ảnh: Youtube. Gần đây nhất, Tú Hảo cùng Sơn Tùng MTP cũng kết đôi cùng nhau trong MV "Bình yên những phút giây" vô cùng ăn ý. MV mới chỉ ra tearser nhưng đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ fan hâm mộ. Ảnh: Phapluatvadoisong. Tiếp nối Tú Hảo là Quỳnh Như. Khi đang ở chương trình The Face, cô gái cá tính này cũng đã kịp tham gia diễn xuất với những cảnh quay táo bạo và nóng bỏng cùng Brian Trần, hóa cặp tình nhân trong MV mới của Rhymastic. Ảnh: Yannews. Thiên Nga cũng là cái tên kiếm được bộn tiền trong các thí sinh The Face. Ngoài việc tham gia quảng cáo bột giặt, đóng phim ngắn, phim sitcom, Thiên Nga còn hóa thân rất ngọt ngào vào vai người tình của ca sĩ Quang Vinh trong MV “Falling into Love”. Ảnh: Youtube. Cặp đôi bạn thân Mỹ Nhân –Mỹ Duyên bước ra từ cuộc thi The Face không ngồi yên mà có hoạt động nghệ thuật ngay sau khi bị loại. Mỹ Nhân liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trả lời phỏng vấn. Mỹ Duyên cũng tranh thủ ra mắt bộ ảnh mới đẹp như mơ. Ảnh: Saostar. Trên hết, hai cô nàng này rất nhanh chớp thời cơ tên tuổi còn nóng hổi họp fan, rồi tiếp tục cùng đảm nhiệm vai trò MC livestream trước buổi họp báo The Voice Kids bắt đầu. Hai cô nàng cũng không quên bonus thêm những hình ảnh nhắng nhít để hâm nóng tên tuổi của mình. Ảnh: Saostar. Với Phan Ngân, sau khi rời The Face sau top 5, cô đã chính thức “chào sân” âm nhạc bằng một bản cover bùi tai. “Cô gái ngày hôm qua” của Vũ Cát Tường khiến khán giả phải thổn thức không ngơi. Định hướng mới này của Phan Ngân khá thông minh khi cô đánh vào thị trường âm nhạc dễ dàng phát triển hơn thị trường người mẫu đầy cam go. Ảnh: Youtube.

