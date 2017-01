Thanh Duy thú nhận từng đi bán hoa kiếm sống

Dù ở vai trò nào trên sân khấu, khán giả luôn thấy một Thanh Duy trẻ trung, duyên dáng và thu hút mọi ánh nhìn bằng khiếu hài hước. Tuy vậy, ẩn sau con người hoạt náo ấy lại là những điều bí ẩn thú vị khác. Dù bị nhiều người cho là khó tính nhưng nam ca sĩ Thanh Duy không hề có ý định phản pháo mà trái lại còn thừa nhận. Sẽ dễ dàng thấy một anh chàng ở bên ngoài dễ chịu, dễ thương với mọi người nhưng trong công việc thì Thanh Duy lại rất kỹ lưỡng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bản thân Thanh Duy đã trải qua một thời gian làm rất nhiều việc khác nhau, điển hình là đi bán hoa vào ngày 8/3 chứ “không phải đi bán hoa ớ ờ đâu”. Anh tâm sự mình thích được làm những công việc liên quan đến nghệ thuật nhiều hơn nên hầu như MC, biên tập viên, truyền thông,…đều đã từng “qua tay” Thanh Duy. Giọng ca Follow your dream luôn biết ơn những người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào showbiz, điển hình là nữ ca sĩ Phương Uyên và đạo diễn Thăng Long, là 2 người đã đỡ đầu và định hướng âm nhạc cho anh trong suốt một thời gian dài. Trong các cặp đôi của The mash up - một chương trình mà đang dẫn dắt, “Duy thích cặp đôi chị Nhật Hạ và anh Lân Nhã. Đây là một cặp đôi rất đẹp cả về ngoại hình lẫn giọng hát. Họ luôn biết cách làm sáng mình trên sân khấu từ trang phục, cách biểu diễn lẫn những ca khúc mà họ chọn lựa. Duy rất thích cách họ hát đầy tình tứ trong chương trình”, anh chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ hoạt động tích cực hơn nữa trong năm nay và đang trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm để ra mắt khán giả. Ngoài ca hát và làm MC cho nhiều chương trình, Thanh Duy cũng tham gia diễn xuất với vai chính trong một bộ phim nhựa.

Dù ở vai trò nào trên sân khấu, khán giả luôn thấy một Thanh Duy trẻ trung, duyên dáng và thu hút mọi ánh nhìn bằng khiếu hài hước. Tuy vậy, ẩn sau con người hoạt náo ấy lại là những điều bí ẩn thú vị khác. Dù bị nhiều người cho là khó tính nhưng nam ca sĩ Thanh Duy không hề có ý định phản pháo mà trái lại còn thừa nhận. Sẽ dễ dàng thấy một anh chàng ở bên ngoài dễ chịu, dễ thương với mọi người nhưng trong công việc thì Thanh Duy lại rất kỹ lưỡng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bản thân Thanh Duy đã trải qua một thời gian làm rất nhiều việc khác nhau, điển hình là đi bán hoa vào ngày 8/3 chứ “không phải đi bán hoa ớ ờ đâu”. Anh tâm sự mình thích được làm những công việc liên quan đến nghệ thuật nhiều hơn nên hầu như MC, biên tập viên, truyền thông,…đều đã từng “qua tay” Thanh Duy. Giọng ca Follow your dream luôn biết ơn những người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào showbiz, điển hình là nữ ca sĩ Phương Uyên và đạo diễn Thăng Long, là 2 người đã đỡ đầu và định hướng âm nhạc cho anh trong suốt một thời gian dài. Trong các cặp đôi của The mash up - một chương trình mà đang dẫn dắt, “Duy thích cặp đôi chị Nhật Hạ và anh Lân Nhã. Đây là một cặp đôi rất đẹp cả về ngoại hình lẫn giọng hát. Họ luôn biết cách làm sáng mình trên sân khấu từ trang phục, cách biểu diễn lẫn những ca khúc mà họ chọn lựa. Duy rất thích cách họ hát đầy tình tứ trong chương trình”, anh chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ hoạt động tích cực hơn nữa trong năm nay và đang trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm để ra mắt khán giả. Ngoài ca hát và làm MC cho nhiều chương trình, Thanh Duy cũng tham gia diễn xuất với vai chính trong một bộ phim nhựa.