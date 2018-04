"Thần tượng xấu nhất Kpop" lột xác trong loạt hình mới

G-Friend vừa tung loạt hình quảng bá mini album thứ 6 mang tên Time for the Moon Night sẽ phát hành thời gian tới. Nhóm nhạc từng nhiều lần bị chê bai về ngoại hình nay lột xác xinh đẹp trong loạt ảnh mới. Thậm chí, thành viên Umji – người được gán biệt danh “ thần tượng xấu nhất Kpop” cũng khiến nhiều khán giả phải xuýt xoa. Kể từ khi giảm cân, nữ thần tượng Kpop càng trở nên xinh đẹp. So với thời điểm mới ra mắt và liên tục bị công chúng chê bai ngoại hình, Umji của hiện tại đã thay đổi rõ rệt. Các đường nét trên gương mặt cô thanh tú và ưa nhìn hơn. Trước đó, khi bị gán danh hiệu "thần tượng xấu nhất Kpop", nữ ca sĩ đã rất tự ti. Mỗi lần đứng trên sân khấu, cô thường nép sau thành viên khác hoặc dùng tóc che bớt mặt. Vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười tươi tắn ngày mới ra mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm thiếu tự tin, khép nép hơn. Sau đó, em út nhóm G-Friend quyết tâm giảm cân và thay đổi phong cách trang điểm. G-Friend sẽ chính thức trở lại vào 30/4. Mini album Time for the Moon Night ngoài ca khúc chủ đề cùng tên còn có 7 bài hát khác. Trong lần trở lại sau 6 tháng vắng bóng, G-Friend sẽ tiếp tục theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động phù hợp với độ tuổi của các thành viên.

