Thần tượng Kpop và gia thế "đồ sộ" đến choáng ngợp

Tzuyu (Twice)

Là một trong những thần tượng Hàn hot nhất hiện nay, Tzuyu không chỉ được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, là thành viên nổi bật nhất nhì của nhóm Twice mà gia thế của cô cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, mẹ của ngôi sao sinh năm 1999 là cổ đông lớn của một bệnh viện ở Đài Loan. Trên thực tế, mẹ cô đã đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực như phẫu thuật thẩm mỹ và có tận 9 cơ sở tại quê nhà cùng một số phòng khám ở Trung Quốc. Không những vậy, bà còn mở rộng kinh doanh bằng việc tạo dựng một số cửa hàng cà phê thu hút nhiều fan của Twice nói chung và Tzuyu nói riêng đến thưởng thức. Umji (GFriend)

Bố của Umji là giám đốc điều hành của một tập đoàn nha sĩ nổi tiếng mang tên gọi Moa Dentist Group. Mức độ nổi tiếng của ông thậm chí ngang ngửa con gái mình. Với thâm niên trong nghề và sự hoạt động mạnh mẽ. Tập đoàn của ông có 9 phòng khám tại Seoul, 9 phòng khám ở Incheon, 12 phòng khám tại Gyeonggi, 1 ở Chungcheong, 7 ở Jeolla và 5 ở Kyungsan. Facebook của Moa Group thậm chí đã chúc mừng GFriend khi nhóm ra mắt. Mark (GOT7)

Bố của Mark là một doanh nhân đã nghỉ hưu. Ông đã tích lũy được rất nhiều tiền trong khi vẫn làm việc. Mark thậm chí “xả láng” đến độ bay từ Thái Lan đến Thụy Sĩ chỉ để trượt tuyết. Gia đình anh hiện đang sở hữu một căn biệt thự rất rộng tại Los Angeles với sân vườn và bể bơi riêng cùng nhiều chiếc xe hơi đắt tiền. Sooyoung (SNSD)

Ông nội của Sooyoung là chủ nhân của một công ty kiến trúc nổi tiếng với nhiều công trình đình đám. Công ty của ông từng ký hợp đồng để xây dựng Trung tâm Nghệ thuật nổi tiếng của Seoul. Trong khi đó, bố của “chân dài SNSD” là chủ tịch của một công ty kinh doanh. Nickhun (2PM)

“Hoàng tử của Thái Lan” từng học tại Trường cao đẳng danh tiếng Wanganui ở New Zealand, anh đã phải chi trả học phí “đắt đỏ” lên đến 50 triệu won (41.916 USD)/năm. Thậm chí khi nhắc đến Nickhun, mọi người dân xứ sở Chùa vàng đều biết rõ sự giàu có của gia đình anh. Mẹ của thành viên 2PM là Giám đốc điều hành của một công ty dược phẩm trong khi bố anh nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của một công ty thương mại Thái Lan. Park Hyungsik (ZE:A)

Bố của Hyungsik là giám đốc của hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng thế giới Mercedes Benz. Theo các thành viên của ZE:A, anh là “cậu ấm” chính hiệu khi tiền bạc luôn đầy túi. Số dư tài khoản của nam diễn viên Xã hội thượng lưu trước khi ra mắt lên đến con số 16 triệu won (13.413 USD). Một số tiền khổng lồ mà những nghệ sĩ lao động nhiều năm mới tích lũy được. Kyuhyun (Super Junior)

Bố của Kyuhyun là giám đốc của một học viện tư chuyên dạy về ngoại ngữ. Năm 2012, ông mở rộng đầu tư giáo dục và thành lập Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đài Loan. Trong khi đó, mẹ của nam ca sĩ là người sáng lập Học viện nghệ thuật Hàn Quốc, nơi đào tạo các ngôi sao Kpop. Bà còn mở thêm một số cửa hàng cà phê. Ten (NCT)

Ten từng học tại trường Quốc tế Shrewsbury ở Bangkok, Thái Lan. Trong khi thu nhập trung bình của những hộ gia đình ở Thái Lan là 6,7 triệu won mỗi năm (5.616 đô la) thì học phí của anh lên đến 200 triệu won (167.652 USD) cho 10 năm học. Bố mẹ của nam thần tượng được cho là đại gia “hàng khủng”. Siwon (Super Junior)

Cha của Siwon là cựu giám đốc điều hành của công ty may mặc trẻ sơ sinh Boryung Medience và mẹ anh là chủ một thương hiệu đồ lót nổi tiếng. Khi các thành viên của Super Junior xuất hiện trên MBC Radio Star, họ nói “Siwon có thể mua MBC nếu anh ấy muốn”.

