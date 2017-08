"Thái tử phi" phim Goong ngày ấy, bây giờ ra sao?

Thái tử phi Shin Chae Kyung và hào quang của Yoon Eun Hye. Trong chương trình Mom's Diary - My Ugly Duckling vừa phát sóng, nam ca sĩ Kim Jong Kook - thành viên nổi tiếng trong show truyền hình thực tế Running Man bất ngờ tiết lộ về “thái tử phi” Yoon Eun Hye một thời. Điều này khiến nhiều người hâm mộ lại một lần nữa dậy sóng, bởi hơn 2 năm nay đã không còn thấy cô xuất hiện trên màn ảnh cũng như truyền thông. Trước khi đến với sự nghiệp phim ảnh, nữ diễn viên Yoon Eun Hye đã được nhiều người biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Baby V.O.X. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye chuyển hướng theo con đường diễn xuất. Sau 2 năm rời khởi làng giải trí vì scandal đạo nhái, Yoon Eun Hye không tham gia vào game show cũng như không đóng phim. Từ một nữ diễn viên nổi tiếng showbiz Hàn với vai thái tử phi trong phim truyền hình Hoàng cung, cô bất ngờ bị tuột dốc sự nghiệp trong nước. Dù vắng bóng trong showbiz Hàn 2 năm trở lại đây nhưng Yoon Eun Hye vẫn rất xinh đẹp. "Goong" (Hoàng cung) là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng tại xứ sở kim chi suốt 1 thời gian dài, do đó khi công bố dàn diễn viên đảm nhận các vai diễn, nhà sản xuất gặp phải không ít ý kiến từ người hâm mộ. Về phía Eun Hye, khi nhận vai Thái tử phi Shin Chae Kyung, cô phải đối mặt với rất nhiều lời chê bai từ phía khán giả. Nhiều người nói, cô ca sĩ Yoon Eun Hye sẽ làm hỏng mất hình ảnh nàng “Thái tử phi” đáng yêu mà mọi người kỳ vọng. Bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, Yoon Eun Hye hiểu rằng nếu cô muốn thực sự bước vào nghiệp diễn thì phải nói chuyện bằng tác phẩm. Chính vì thế, Yoon Eun Hye đã dùng hết sức mình để nghiên cứu kịch bản, học diễn xuất và thường xuyên lắng nghe góp ý của đạo diễn. Sau “Goong” (Hoàng cung), sự nghiệp của Yoon Eun Hye lên như diều gặp gió. Cô trở thành cái tên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc thời điểm ấy. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim tìm đến Yoon Eun Hye. Mức cát sê của cô được tiết lộ cũng thuộc hàng cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc thời điểm đó. Thừa thắng xong lên, cô nàng tiếp tục đảm nhận nhiều dự án trong các drama đình đám như Tiệm cafe hoàng tử đóng cùng “ông chú” Goong Yoo, hình ảnh người đẹp tội nghiệp trong I miss you hay loạt các vai diễn trong “The Vineyard Man (Chàng Trai Vườn Nho), Take Care of the Young Lady (Chàng Quản Gia Của Tôi), Lie to Me (Lời Nói Dối Định Mệnh), Marry Him If You Dare (Cưới Anh, Em Dám Không)... Yoon Eun Hye thể hiện thành công ở nhiều vai diễn khác nhau. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Yoon Eun Hye còn đẩy mạnh phát triển mảng thời trang. Người đẹp nhanh chóng gặt hái được những thành tựu trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Thời điểm ấy, Yoon Eun Hye có tất cả, sự nghiệp, thành công và danh tiếng. Thành công tại quê nhà, cô nàng mạnh dạn đánh sang thị trường Trung Quốc và nhận được sự đón nhận nhiệt tình với minh chứng là hàng loạt các dự án được ký kết thực hiện. Những tưởng khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, Yoon Eun Hye sẽ bản lĩnh hơn trước dư luận cũng như với sự kỳ vọng của công chúng cho đến khi scandal giả dối của cô bị phát giác. Năm 2015, Yoon Eun Hye bị tố là kẻ đạo nhái, cô ăn cắp ý tưởng của một nhà mẫu khác và mang nó vào bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên, người đẹp không chỉ phủ nhận mà còn cho rằng nhà thiết kế đã dựa vào tên tuổi của cô để quảng bá cho bộ sưu tập mới. Chính thái độ này khiến Yoon Eun Hye trở thành kẻ ăn trộm trơ trẽn trong mắt khán giả Hàn. Đến nay, đã nhiều năm sau vai diễn để đời trong Hoàng cung, Yoon Eun Hye có lẽ chỉ còn là cái tên khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

