“Té ngửa” trước quà giá trị fan Việt tặng cho thần tượng

Đàm Vĩnh Hưng

Nếu nói về độ chịu chi và thường xuyên tặng quà cho thần tượng thì khó ai qua các fan của nam ca sĩ sao Việt Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể là vào năm ăm 2014, Đàm Vĩnh Hưng được tặng chiếc bánh kem phủ 100 chỉ vàng (khoảng 350 triệu đồng) trong tiệc mừng tròn 43 tuổi. Chiếc bánh kem trang trí bằng 100 miếng vàng in hình con rồng được cho là tượng trưng quyền lực của Mr Đàm trong showbiz Việt. Với cách nói chuyện khéo léo, hài hước cùng giọng hát lay động lòng người, Mr Đàm rất được lòng các fan. Nam ca sĩ được nhiều khán giả không tiếc tiền tặng anh các món quà trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi dịp sinh nhật. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ trên trang cá nhân ảnh chụp “núi” quà tặng toàn túi xách, giày dép… hàng hiệu được mọi người gửi đến nhân dịp sinh nhật lần thứ 43. Bên cạnh những món quà xa xỉ, Đàm Vĩnh Hưng còn được khán giả tặng tiền mặt. Năm 2014, trong một show diễn tại quán bar ở Hải Phòng, một đại gia rút nguyên cọc tiền tặng cho ông hoàng nhạc Việt ngay trên sân khấu. Những khán giả có mặt dự đoán tổng giá trị cọc tiền là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, số tiền anh nhận được là 10 triệu đồng. Anh cũng cho hay đã dùng số tiền này tặng lại ban nhạc và bảo vệ tại đây. Vào sinh nhật lần thứ 44, trong dạ tiệc sinh nhật tím của mình, nhiều người bạn của “Ông hoàng nhạc Việt” đã chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật đặc biệt tặng cho anh. Một người bạn giấu tên đã bất ngờ tặng nam ca sĩ chiếc nhẫn kim cương. Việt Trinh

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh là một trong những ngôi sao nổi tiếng ở thập niên 90. Sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Việt Trinh cũng có hàng triệu khán giả yêu mến, say mê. Có lần hàng trăm khán giả đến tận nhà cô xin chữ ký, nhờ chị gái cô mới tránh khỏi tình huống trớ trêu. Không chỉ vậy, khán giả còn gọi điện đến nhà không ngớt khiến Việt Trinh phải nhờ tổng đài ngừng cung cấp số điện thoại nhà riêng. Việt Trinh cho biết, khán giả yêu thương cô đến mức cho vàng không đếm xuể: “Có chị khán giả, ôm hôn tôi thắm thiết rồi sẵn sàng tháo lắc tay đang đeo trao tặng, tôi từ chối nhưng chị bảo nhà chị làm tiệm vàng. Có người đeo bông tai cũng không do dự tháo ra tặng tôi. Trên người có gì khán giả tháo ra tặng tôi hết. Những món quà đó tôi không đeo nhưng cũng không bán mà giữ làm kỷ niệm”. Việt Trinh cảm nhận khán giả dành cho cô tình cảm rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Họ luôn yêu thương nghệ sĩ, thậm chí đến từng khuyết điểm, giữ tình cảm bền chặt, gắn bó. Ngược lại, khán giả ngày nay dễ quay lưng với nghệ sĩ, vội vàng đánh giá chỉ qua những động thái nhỏ nhặt. Quang Lê

Ca sĩ Quang Lê cũng là người rất được lòng khán giả. Không ít lần trong các chương trình biểu diễn, Quang Lê thường xuyên nhận được những phong bì tiền từ người hâm mộ với số tiền không hề nhỏ. Nam ca sĩ cho biết có lần trong chuyến đi diễn ở Hải Phòng, anh được một khán giả nhét vào túi số tiền lên đến 20 triệu đồng. Lần khác, khi đang biểu diễn tại phòng trà ở TP HCM, Quang Lê nhận 1.000 USD từ một người mến mộ. Ở những chuyến lưu diễn tại các tỉnh sau này, nam ca sĩ thường xuyên được khán giả trao cho phong bì đựng tiền ngay trên sân khấu. Trong một bài phỏng vấn, Quang Lê chia sẻ, toàn bộ số tiền nhận được từ khán giả đều được anh dùng để làm từ thiện như xây nhà tình thương, trao quà cho các hộ nghèo. Nam ca sĩ chia sẻ: "Quang Lê không cần số tiền đó nhưng khi khán giả tặng thì vẫn nhận để không làm họ buồn. Nhận rồi thì để dành đó, mai mốt ủng hộ quỹ từ thiện hoặc giúp đỡ người nghèo. Đó là lý do Quang Lê vẫn nhận tiền của "các mẹ" (cách Quang Lê gọi fan thân thiết - PV) dành tặng dù không sống bằng những đồng tiền đó". Cao Thái Sơn

Năm 2013, Cao Thái Sơn từng gây bất ngờ khi đăng ảnh chụp cận cảnh chiếc xe sang màu trắng kèm theo chú thích: "Chiều nay, mình có nhận được một món quà sinh nhật sớm từ một người giấu mặt, đó là một chiếc xe hơi Lexus 460. Thiệt tình thì đây là một món quà rất lớn có ý nghĩa cả về tinh thần lẫn giá trị. Thế nhưng đang rất phân vân có nên nhận nó hay không? Bởi lẽ mình muốn cảm ơn người đó cũng không được, chẳng biết người tặng là ai…”. Chiếc xe mà Cao Thái Sơn được tặng là Lexus LS 460, có giá khoảng 4 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu xe sang với không gian nội thất rộng rãi, sang trọng có mặt tại Việt Nam từ năm 2006. Sau một thời gian suy nghĩ và biết được danh tính người tặng, Cao Thái Sơn quyết định trả lại món quà. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Sơn đã biết người tặng và có hứa là sẽ không tiết lộ danh tính của người này. Sơn hy vọng tình cảm của Sơn và người đó vẫn tốt đẹp theo một cách tự nhiên nhất chứ không phải được cân đo bằng một chiếc xe hơi hay với bất kỳ một giá trị vật chất nào khác". Đó không phải lần duy nhất Cao Thái Sơn được fan tặng quà giá trị “khủng”. Năm 2014, giọng ca Con đường mưa từng được tặng một chiếc motor địa hình Outlander 800R X MR của hãng Can-Am. Chiếc xe này có giá khoảng 12.000 USD (260 triệu đồng). Nó có khả năng di chuyển trên các đồi cát hoặc những địa hình khó. Cũng trong năm này, khi hát tại quán bar ở Hà Nội, một fan nữ thể hiện tình cảm với Cao Thái Sơn bằng cách trao cho anh chiếc nhẫn trị giá nghìn đô.

