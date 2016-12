Taylor Swift và những lần khiến fan kinh ngạc vì hành động sốc

Năm 2014, Taylor Swift đã làm bà già Noel của tất cả các fan khi cô tặng cho mỗi fan khắp nước Mỹ một món quà nhân dịp giáng sinh. (Ảnh: Instagram). Công chúa nhạc đồng quê khiến fan cuồng ngạc nhiên và sung sướng khi bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của họ và biểu diễn trước các khách mời bài hát Blank Space. (Ảnh: People) Mùa hè 2016, nữ ca sĩ 26 tuổi khiến bệnh nhân ở một bệnh viện tại Brisbane bất ngờ khi tới thăm các bệnh nhân nhí ở đây và chụp ảnh cùng các bé. (Ảnh: Facebook) Taylor Swift tặng 1 triệu USD cho những người ở vùng bão Louisiana, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai có ít nhất 11 người thiệt mạng và thiệt hại vô số về vật chất. “Tôi đã khởi động tour 1989 ở Louisiana và người hâm mộ tuyệt vời ở đây khiến tôi luôn có cảm giác như ở nhà. Sau trận bão, nhiều người ở Louisiana đã bị mất nhà cửa và điều đó khiến tôi rất đau lòng”, Taylor nói. (Ảnh: SPLASH NEWS ONLINE) Taylor Swift đã thay đổi vẻ ngoài chóng mặt khi xuất hiện trong sự kiện Met Gala 2016 với trang phục và cách trang điểm rất sexy, hoang dại. (Ảnh: People) Ngày 22/10/2016, Swift biểu diễn trực tiếp trên sân khấu bài hát cô sáng tác cùng tình cũ, DJ Calvn Harris mang tựa đề “This Is What You Came for". (Ảnh: People)

Năm 2014, Taylor Swift đã làm bà già Noel của tất cả các fan khi cô tặng cho mỗi fan khắp nước Mỹ một món quà nhân dịp giáng sinh. (Ảnh: Instagram). Công chúa nhạc đồng quê khiến fan cuồng ngạc nhiên và sung sướng khi bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của họ và biểu diễn trước các khách mời bài hát Blank Space. (Ảnh: People) Mùa hè 2016, nữ ca sĩ 26 tuổi khiến bệnh nhân ở một bệnh viện tại Brisbane bất ngờ khi tới thăm các bệnh nhân nhí ở đây và chụp ảnh cùng các bé. (Ảnh: Facebook) Taylor Swift tặng 1 triệu USD cho những người ở vùng bão Louisiana, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai có ít nhất 11 người thiệt mạng và thiệt hại vô số về vật chất. “Tôi đã khởi động tour 1989 ở Louisiana và người hâm mộ tuyệt vời ở đây khiến tôi luôn có cảm giác như ở nhà. Sau trận bão, nhiều người ở Louisiana đã bị mất nhà cửa và điều đó khiến tôi rất đau lòng”, Taylor nói. (Ảnh: SPLASH NEWS ONLINE) Taylor Swift đã thay đổi vẻ ngoài chóng mặt khi xuất hiện trong sự kiện Met Gala 2016 với trang phục và cách trang điểm rất sexy, hoang dại. (Ảnh: People) Ngày 22/10/2016, Swift biểu diễn trực tiếp trên sân khấu bài hát cô sáng tác cùng tình cũ, DJ Calvn Harris mang tựa đề “This Is What You Came for". (Ảnh: People)