Táo Quân 2018: Thực đơn ăn đêm toàn đặc sản vùng miền của các Táo

Sau khi dượt qua một lượt kịch bản của Táo quân 2018, các Táo nghỉ giao lao ít phút vào khoảng 12h đêm và có cơ hội thưởng thức những món ăn giản dị những rất đặc biệt. Nam Tào Xuân Bắc đang định "đánh chén" món nào vậy? Đó chính là món thịt trâu khô do người hâm mộ gửi tặng cho các Táo. Món lợn sấy hấp dẫn cũng được các nghệ sĩ hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng quả quýt thơm ngon này sẽ cung cấp vitamin C, tăng cường sức khỏe cho dàn diễn viên của Táo quân 2018 trong các buổi tập vất vả. Và tất nhiên, các Táo không thể thiếu món mì tôm quen thuộc. "Táo" Tự Long vừa ăn mì vừa chém gió với "Táo" Quang Thắng. Do các nghệ sĩ phải đọc thoại liên tục nên lượng trà được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Hết giờ ăn là đến lúc dàn diễn viên cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải selfie vui vẻ. Sau đó, các Táo lại tập trung tập luyện để có thể mang đến cho khán giả món ăn tinh thần không thể thiếu trong buổi tối 30 Tết.

