Tân Hoa hậu Hoàn vũ VN để tóc dài nữ tính thế này đây

H'Hen Niê vừa đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô gây ấn tượng bởi mái tóc tém cá tính. Ảnh: BTC Sau khi trở thành tân hoa hậu, hình ảnh H'Hen Niê với mái tóc dài được cư dân mạng tìm kiếm. Ảnh: Fanpage nhân vật H'Hen Niê từng sở hữu mái tóc dài thướt tha, nữ tính. Ảnh: Fanpage nhân vật Người đẹp sinh năm 1992 xuất hiện với mái tóc dài được nhuộm vàng và ăn diện sành điệu. Ảnh: Infonet H'Hen Niê là một người mẫu tự do. Cô từng tham gia 3 mùa giải của Vietnam's Next Top Model. Ảnh: Infonet Cô gái Ê-đê từng lọt top 9 cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015. Ảnh: Người tiêu dùng H'Hen Niê từng theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, nhẹ nhàng. Ảnh: Phunuvietnam Hình ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi còn để tóc dài gây chú ý. Ảnh: Fanpage nhân vật H'Hen Niê sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của cô không quá xuất sắc nếu thi quốc tế sẽ không thể nổi bật. Ảnh: Fanpage nhân vật H'Hen Niê quyến rũ khi diện váy cô dâu thời để tóc dài. Hiện, người đẹp 9x đã khóa trang cá nhân sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: Vietnamnet Video "Phút đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017". Nguồn: Youtube

