Suzy lần đầu khoe nhà sang trị giá gần 3 triệu USD

Nữ ca sĩ miss A, Suzy lần đầu tiên khoe căn hộ sang trọng ở Samseong, Seoul. Căn nhà của ca sĩ Suzy trị giá 2,7 triệu USD và nội thất rất xa hoa.



Căn hộ nằm ở một trong những khu vực giàu có nhất Seoul và được nữ ca sĩ 22 tuổi lần đầu khoe trong chương trình truyền hình thực tế Off the REC. Từ cách kê đồ tới trang trí, ca sĩ Suzy đều theo style thanh lịch.



Người đẹp sinh năm 1994 tiết lộ cô sống một mình trong một căn hộ sang trọng với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Nội thất trong căn hộ của Suzy toàn loại đắt tiền và cách trang trí nội thất trong căn nhà rất gây ấn tượng.



Trong tập này của Off the REC, chương trình truyền hình thực tế còn cho mọi người xem một ngày sinh hoạt tại gia của Suzy thế nào, từ đánh răng, uống nước cho tới lên giường đi ngủ.



Một số fan tỏ ra không bằng lòng vì Suzy tiết lộ những việc cá nhân quá, nhưng cũng có người lại đánh giá cao sự cởi mở này.



Toàn cảnh phòng khách sang trọng của Suzy.



Suzy tên thật là Bae Soo Ji, cô là thành viên nhóm Miss A và được mọi người gọi là Tình đầu quốc dân Hàn Quốc. Nữ ca sĩ nổi tiếng hơn khi ngày 23/3/2015 cô công khai việc hẹn hò với nam tài tử Lee Min Ho.

Nữ ca sĩ miss A, Suzy lần đầu tiên khoe căn hộ sang trọng ở Samseong, Seoul. Căn nhà của ca sĩ Suzy trị giá 2,7 triệu USD và nội thất rất xa hoa.



Căn hộ nằm ở một trong những khu vực giàu có nhất Seoul và được nữ ca sĩ 22 tuổi lần đầu khoe trong chương trình truyền hình thực tế Off the REC. Từ cách kê đồ tới trang trí, ca sĩ Suzy đều theo style thanh lịch.



Người đẹp sinh năm 1994 tiết lộ cô sống một mình trong một căn hộ sang trọng với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Nội thất trong căn hộ của Suzy toàn loại đắt tiền và cách trang trí nội thất trong căn nhà rất gây ấn tượng.



Trong tập này của Off the REC, chương trình truyền hình thực tế còn cho mọi người xem một ngày sinh hoạt tại gia của Suzy thế nào, từ đánh răng, uống nước cho tới lên giường đi ngủ.



Một số fan tỏ ra không bằng lòng vì Suzy tiết lộ những việc cá nhân quá, nhưng cũng có người lại đánh giá cao sự cởi mở này.



Toàn cảnh phòng khách sang trọng của Suzy.



Suzy tên thật là Bae Soo Ji, cô là thành viên nhóm Miss A và được mọi người gọi là Tình đầu quốc dân Hàn Quốc. Nữ ca sĩ nổi tiếng hơn khi ngày 23/3/2015 cô công khai việc hẹn hò với nam tài tử Lee Min Ho.