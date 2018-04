Suzy đẹp hút hồn trên tạp chí Trung Quốc sau khi thừa nhận hẹn hò

Sáng 3/4, loạt ảnh chụp cho tạp chí Marie Claire phiên bản Trung Quốc của Suzy được đăng tải. Bộ hình lập tức thu hút sự chú ý của công chúng vì nhan sắc ấn tượng của nữ thần tượng. "Tình đầu quốc dân" Hàn Quốc là gương mặt trang bìa của tạp chí số tháng 4. Cô xuất hiện với hình ảnh nữ tính, trong trẻo quen thuộc. Từng cắt tóc ngắn để tham gia bộ phim While You Were Sleeping, nữ ca sĩ Suzy được cho rằng có phần kém sắc hơn khi để tóc dài. Trở lại với mái tóc chấm eo màu đen, fan không tiếc lời khen ngợi dung nhan bạn gái Lee Dong Wook. Bộ ảnh của Suzy mang phong cách trẻ trung, năng động với quần áo chất liệu denim, kaki cùng kiểu dáng đơn giản. Hình tượng "tình đầu trong sáng" của cô được đánh giá phù hợp với trang phục và ý tưởng được đề ra. Biểu cảm tinh nghịch của bạn gái Lee Dong Wook chứng minh cô hiểu và nắm bắt rõ nội dung ý tưởng của bộ hình. Không được khen ngợi nhiều về mặt biểu đạt cảm xúc khi diễn xuất nhưng sự biến hóa khi chụp hình tạp chí của cô luôn được đánh giá cao. Suzy là người mẫu quen thuộc của các tạp chí thời trang bởi khuôn mặt xinh đẹp và thần thái phù hợp nhiều phong cách. Cư dân mạng luôn dành nhiều tình cảm và lời khen cho những bộ ảnh thời trang của cô. Trước đó, Suzy xác nhận hẹn hò cùng tài tử Lee Dong Wook vào ngày 9/3. Cô kém bạn trai 13 tuổi và trở nên thân thiết sau khi tiếp xúc với tư cách đồng nghiệp. "Tình đầu quốc dân" từng tiết lộ hình mẫu lý tưởng của cô chính là Lee Dong Wook. Hai ngôi sao nhận được nhiều lời chúc phúc của dư luận và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz Hàn.

