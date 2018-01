Sự thật bẽ bàng đằng sau những nụ hôn nóng bỏng của Hollywood

Jennifer Lawrence & Liam Hemsworth, Josh Hutcherson trong loạt The Hunger Games (2012-2015): Loạt phim chuyển thể từ chuỗi tiểu thuyết Đấu trường sinh tử biến JLaw thành ngôi sao hạng A tại Hollywood. Một phần nội dung The Hunger Games là mối tình tay ba giữa Katniss Everdeen, Peeta Mellark, và Gale Hawthorne. Song, cả hai bạn diễn nam của Lawrence đều không thích thú gì khi phải đóng cảnh hôn. Nếu như Josh Hutcherson mô tả những lần chạm môi với JLaw đều “ướt át quá mức”, thì Liam Hemsworth cho rằng người đẹp như muốn “chơi xấu” anh. “Lần nào trước khi quay cảnh hôn, hình như cô ấy cũng ăn hành hoặc cá ngừ”, Hemsworth tiết lộ. Jennifer Lawrence & Bradley Cooper trong Silver Linings Playbook (2012): Bị bạn diễn của loạt The Hunger Games “lên án” vì những cảnh trao môi, nhưng bản thân Jennifer Lawrence cũng có lần tỏ ra khó chịu với bạn diễn về chuyện này. Đó là khi cô đóng chung với Bradley Cooper trong tác phẩm lãng mạn Silver Linings Playbook. JLaw cho rằng miệng tài tử quá ướt át khi họ diễn cảnh mặn nồng trước ống kính. Dù sao, Lawrence cũng không cần phải phàn nàn quá nhiều, bởi đây là vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2013. Shailene Woodley & Miles Teller trong The Spectacular Now (2013): Không chỉ đóng chung ở loạt Divergent - Dị biệt, Shailene Woodley và Miles Teller còn vào vai một đôi tình nhân trẻ tuổi trong tác phẩm lãng mạn do James Ponsoldt thực hiện. Nhưng trải nghiệm hôn bạn diễn của Teller cũng là rất đáng quên. Anh tiết lộ Shailene Woodley rất thích dùng các loại thuốc chiết xuất từ thảo mộc Trung Quốc, và điều này khiến hơi thở của cô luôn “có mùi”. Julia Roberts & Clive Owen trong Duplicity (2009): “Người đàn bà đẹp” rất thích ăn món bánh kẹp phết bơ lạc, và điều đó khiến các bạn diễn của Julia Roberts không thích hôn cô chút nào. Clive Owen là người đã lên tiếng sau khi anh đóng chung với Roberts trong tác phẩm giật gân - lãng mạn Duplicity. Sau khi biết sự không thoải mái của Owen, nữ diễn viên đã chủ động ăn thêm kẹo bạc hà sau mỗi lần dùng món bánh ưa thích của mình. Kate Hudson & Dane Cook trong My Best Friend’s Girl (2008): Đã có thời Kate Hudson là “nữ hoàng” của dòng phim hài hước - lãng mạn, và chuyện cô phải thực hiện những cảnh hôn nhau là rất thường xuyên. Song, một bạn diễn của Hudson là Dane Cook lại không lấy gì làm thích thú khi tham gia dự án My Best Friend’s Girl. Theo tài tử, đó là nụ hôn màn ảnh tệ nhất bởi “miệng cô ấy toàn mùi hành tây”. Angelina Jolie & James McAvoy trong Wanted (2008): Angelina Jolie có lẽ là “bạn diễn trong mơ” của không ít tài tử tại Hollywood, và James McAvoy đã có cơ hội đó với tác phẩm hành động Wanted. Anh thậm chí còn được hôn say đắm Jolie trước ống kính. Song, đây là trải nghiệm đáng quên của tài tử người Scotland. McAvoy hồi tưởng: “Chuyện đó rất kỳ quặc và người tôi cứ thế tuôn mồ hồi. Chắc chắn rằng Brad Pitt sẽ chẳng thấy ghen tị chút nào bởi cảnh quay ấy”. Thandie Newton & Tom Cruise trong Mission: Impossible II (2000): Tom Cruise là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả, diễn viên trong hơn 30 năm qua. Nhưng Thandie Newton như “vỡ mộng” khi cô đóng cặp với anh trong phần hai của Nhiệm vụ bất khả thi do đạo diễn Ngô Vũ Sâm thực hiện. “Những nụ hôn với Tom Cruise rất ướt át, khó chịu. Tôi chỉ muốn thực hiện cho xong, nhưng các cảnh quay đó thường phải thực hiện nhiều lần. Tôi thực sự thấy không thoải mái chút nào”, nữ diễn viên da màu cho biết. Kirsten Dunst & Brad Pitt trong Interview with the Vampire (1994): Brad Pitt là tài tử điển trai hàng đầu Hollywood trong suốt hai thập kỷ qua. Nhưng Kirsten Dunst phải hôn anh khi cô chỉ mới 11 tuổi lúc đóng bộ phim ma cà rồng kinh điển năm 1994. “Đó là một trải nghiệm ghê rợn. Thật kỳ quặc nếu tôi tỏ ra phấn khích khi được hôn Brad Pitt. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ bé”, nữ diễn viên hồi tưởng.

