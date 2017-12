Sự cố hy hữu trong lễ cưới tài tử “Bao Thanh Thiên“

Theo QQ, hôm 2/12, lễ cưới tài tử "Bao Thanh Thiên" Giang Hoành Ân và bạn gái kém 6 tuổi đã tổ chức tại khách sạn cao cấp ở Đài Loan. Hôn lễ gồm 60 bàn tiệc, tổ chức ấm cúng và kín đáo. Tài tử Bao Thanh Thiên và Vanessa hẹn hò 7 năm. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 11/2016. Tuy nhiên, vì nhiều lý do hai người trì hoãn lễ cưới đến tháng 12. Hồi tháng 10, trong buổi ra mắt cuốn sách cá nhân, Giang Hoành Ân thông báo về lễ cưới và nhận được sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Theo báo QQ do sơ ý nên cô dâu đã gặp sự cố bị cháy váy trong lễ cưới. Khi di chuyển vào khu vực sảnh cưới, Vanessa đã thay trang phục váy cưới thứ hai sớm hơn so với dự định. Trả lời On, chú rể hé lộ váy bị cháy do sơ xuất khi anh sử dụng bật lửa. Ở tuổi 47 mới kết hôn, Giang Hoành Ân thừa nhận anh lmong sớm có con đầu lòng. "Vợ tôi cũng đã 41 tuổi, chúng tôi đều hiểu đây là lúc quan trọng để có con", anh chia sẻ. Sau kết hôn, nam diễn viên vẫn tham gia đóng phim. Khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Giang Hoành Ân là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh cho biết ngay lần đầu gặp Vanessa đã xao xuyến vì cô. "Cô ấy khác những người phụ nữ tôi đã gặp. Cô ấy bao dung, thông cảm cho công việc của tôi", anh tâm sự. Giang Hoành Ân sinh năm 1970 tại Đài Loan. Anh là nam diễn viên, người mẫu được yêu thích. Bộ phim nổi tiếng nhất của anh là Gặp lại A Lang. Ngoài ra, anh còn được yêu thích nhờ Phi long tại thiên, Đường đời, Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn, Bao Thanh Thiên 2009. Hình ảnh trong lễ rước dâu vào sáng 2/12. Dàn phù rể và chú rể phải chịu thử thách đánh răng bằng mù tạt. Huỳnh Duy Đức, Vương Thục Quyên, Hoắc Chính Kỳ, Tôn Bằng tham dự cưới Hoành Ân. Nhưng do yêu cầu từ cô dâu cùng chú rể nên truyền thông không chụp hình khách mời. Video đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Nguồn Youtube:

