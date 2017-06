Song Hye Kyo bị đồn sống thử với Song Joong Ki

Song Joong Ki và Song Hye Kyo được fan mong muốn kết đôi.

Mới đây cặp đôi diễn viên Song Joong Ki và Song Hye Kyo bị bắt gặp cùng tới đảo Bali, Indonesia. Cả hai cố tránh ống kính bằng việc tách đi riêng. Song Hye Kyo đi tới đảo trước cùng một vài người bạn vào ngày 4/6, sau đó về vào ngày 15/6. Trong khi đó Song Joong Ki tới Bali sau 3 ngày và về trước 2 ngày.

Tuy nhiên, việc cả hai ngôi sao cùng đi du lịch tới điểm nghỉ dưỡng này đã nảy sinh nhiều nghi vấn hẹn hò. Đặc biệt, một nguồn tin còn cho hay hai người ở cùng biệt thự tại Nusa Dua.

Cả hai ngôi sao cùng bị bắt gặp đi nghỉ mát tại đảo Bali, ở chung biệt thự.

Đại diện hai ngôi sao chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò lần này. Trước đó, hai người đóng chung phim truyền hình Hậu duệ mặt trời. Vai diễn giúp cả hai gặt hái nhiều thành công, giải thưởng. Hai người cũng nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật nhưng đều phủ nhận.