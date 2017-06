Soi sự nghiệp của Hữu Vi trước khi làm host The Face 2017

Ngoài huấn luyện viên, chương trình The Face 2017 còn thay thế host. Theo đó, Hữu Vi đã đảm nhận vị trí này. Tuy nhiên, ngay trước khi chương trình lên sóng, anh đã gây ồn ào. Ảnh: Vietnamnet Tại buổi họp báo ra mắt chương trình, Hữu Vi bị chê mặc xấu, nói quá nhiều và kém duyên. Đặc biệt, hành động ngồi lên bàn khi trả lời của anh bị không ít cư dân mạng chỉ trích. Ảnh: Thể thao văn hóa Sau 2 tập The Face 2017 lên sóng, Hữu Vi tiếp tục bị chê. Nhiều khán giả đánh giá anh nói chuyện thiếu cuốn hút đồng thời thiếu kiến thức về thời trang. Ảnh: Giadinhvietnam Hữu Vi tên thật là Nguyễn Hữu Vi. Anh sinh năm 1992, từng là một hot boy đình đám ở Hà thành. Ảnh: Dân Việt Host bị chê nhạt nhòa tại The Face 2017 từng đoạt giải Người mẫu ảnh tại cuộc thi Ngôi sao thời trang 2010. Ảnh: Người mẫu á châu Hữu Vi bắt đầu gây chú ý khi giành danh hiệu Á vương 3 và giải phụ Nam vương ảnh cuộc thi Mister Global 2014 được tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: Zing Tuy nhiên, Hữu Vi không xin cấp phép trước khi đi thi. Vì vậy, danh hiệu Á vương 3 cuộc thi Mister Global 2014 của anh không được công nhận trong nước. Ảnh: Zing Sau ồn ào thi chui cuộc thi Mister Global 2014, Hữu Vi đắt show làm người mẫu, đóng quảng cáo, đóng MV của các ca sĩ nhờ ngoại hình nam tính, mạnh mẽ. Ảnh: Yeah1 Năm 2015, Hữu Vi tham gia chương trình thực tế Phái mạnh Việt và là một trong những thí sinh gây chú ý nhất. Ảnh: Uteen Ngoài làm người mẫu, Hữu Vi còn đóng phim. Anh từng tham gia bộ phim sit-com “Chiến dịch chống ế”, “Thần tiên cũng nổi điên”...Ảnh: ĐPCC Trước khi làm host The Face 2017, Hữu Vi không được đào tạo bài bản hay có kinh nghiệm dẫn dắt chương trình. Ảnh: FBNV Trước những lời nhận xét vai trò host quá nhạt nhòa, Hữu Vi cho hay do chương trình cắt bớt nên khán giả không thể xem hết phần thể hiện của anh. Ảnh: FBNV

