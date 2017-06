Soi quá trình Minh Hằng đắp lớp silicon 15 kg để đóng phim

Mới đây, hình ảnh hậu trường ghi lại quá trình ca sĩ Minh Hằng hóa trang thành nhân vật mập ú, xấu xí tên Hà My đã được tiết lộ. Để đảm nhận vai cô gái hạn chế về ngoại hình, Minh Hằng phải khoác lớp hóa trang bằng silicon nặng tới 15kg. Minh Hằng cho biết, trước 4 tháng “Sắc đẹp ngàn cân” phiên bản Việt bấm máy, cô phải sang Hàn Quốc để lấy số đo làm lớp hóa trang silicon. Sau khi đo đạc tổng thể gương mặt, vóc dáng của Minh Hằng, ê kíp Hàn Quốc liên tục bay giữa hai nước trong nhiều tháng để hoàn thiện sản phẩm hóa trang ưng ý nhất. Mỗi ngày nhập vai Hà My trong “Sắc đẹp ngàn cân”, Minh Hằng phải mất từ 4 đến 5 tiếng để make up. Nữ diễn viên cũng phải chịu cảm giác “như bị nhốt trong một cái lồng”, mùi keo gây khó chịu và da nổi mụn, dị ứng. Sau khi hoàn thiện phần hóa trang, Minh Hằng di chuyển, cử động vô cùng khó khăn. Ngay cả khi đi lại hay nằm nghỉ ngơi, cô đều phải nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. “Hóa thân thành nhân vật Hà My mập ú không hề đơn giản. Bộ đồ silicon rất nặng, đến mấy chục kí. Khi mặc vào rồi thì vừa nóng, di chuyển vất vả, mùi keo dán còn gây khó chịu nên nhiều khi tôi phải gồng hết sức, nín thở để diễn xuất ”, Minh Hằng cho hay. Chứng kiến toàn bộ quá trình “lột xác” của đồng nghiệp, Phương Trinh Jolie, Rocker Nguyễn đều khâm phục sức chịu đựng dẻo dai của Minh Hằng. Diễn viên Âu Bảo Ngân lại nhận xét Minh Hằng trông rất dễ thương, đáng yêu với bộ dạng của Hà My xấu xí. Theo chia sẻ của bà Yong Ye Ryeong - đại diện đơn vị trực tiếp thực hiện lớp hóa trang của Minh Hằng, do thời tiết ở Việt Nam nóng hơn so với Hàn Quốc, diễn viên đổ mồ hôi rất nhiều nên họ phải chăm sóc nhân vật kĩ lưỡng. Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu 2016, “Sắc đẹp ngàn cân” đã có cuộc casting lớn khắp Việt Nam với hơn 6000 hồ sơ diễn viên tham gia. Các chuyên gia đến từ điện ảnh Hàn Quốc đã có những yêu cầu khắt khe nhất để đảm bảo tính nhất quán trong tính cách và tâm lý của ba nhân vật chính. “Sắc đẹp ngàn cân” được thực hiện bởi đạo diễn James Ngô dự kiến phát hành toàn quốc vào tháng 8/2017.

Mới đây, hình ảnh hậu trường ghi lại quá trình ca sĩ Minh Hằng hóa trang thành nhân vật mập ú, xấu xí tên Hà My đã được tiết lộ. Để đảm nhận vai cô gái hạn chế về ngoại hình, Minh Hằng phải khoác lớp hóa trang bằng silicon nặng tới 15kg. Minh Hằng cho biết, trước 4 tháng “Sắc đẹp ngàn cân” phiên bản Việt bấm máy, cô phải sang Hàn Quốc để lấy số đo làm lớp hóa trang silicon. Sau khi đo đạc tổng thể gương mặt, vóc dáng của Minh Hằng , ê kíp Hàn Quốc liên tục bay giữa hai nước trong nhiều tháng để hoàn thiện sản phẩm hóa trang ưng ý nhất. Mỗi ngày nhập vai Hà My trong “Sắc đẹp ngàn cân”, Minh Hằng phải mất từ 4 đến 5 tiếng để make up. Nữ diễn viên cũng phải chịu cảm giác “như bị nhốt trong một cái lồng”, mùi keo gây khó chịu và da nổi mụn, dị ứng. Sau khi hoàn thiện phần hóa trang, Minh Hằng di chuyển, cử động vô cùng khó khăn. Ngay cả khi đi lại hay nằm nghỉ ngơi, cô đều phải nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. “Hóa thân thành nhân vật Hà My mập ú không hề đơn giản. Bộ đồ silicon rất nặng, đến mấy chục kí. Khi mặc vào rồi thì vừa nóng, di chuyển vất vả, mùi keo dán còn gây khó chịu nên nhiều khi tôi phải gồng hết sức, nín thở để diễn xuất ”, Minh Hằng cho hay. Chứng kiến toàn bộ quá trình “lột xác” của đồng nghiệp, Phương Trinh Jolie, Rocker Nguyễn đều khâm phục sức chịu đựng dẻo dai của Minh Hằng. Diễn viên Âu Bảo Ngân lại nhận xét Minh Hằng trông rất dễ thương, đáng yêu với bộ dạng của Hà My xấu xí. Theo chia sẻ của bà Yong Ye Ryeong - đại diện đơn vị trực tiếp thực hiện lớp hóa trang của Minh Hằng, do thời tiết ở Việt Nam nóng hơn so với Hàn Quốc, diễn viên đổ mồ hôi rất nhiều nên họ phải chăm sóc nhân vật kĩ lưỡng. Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu 2016, “Sắc đẹp ngàn cân” đã có cuộc casting lớn khắp Việt Nam với hơn 6000 hồ sơ diễn viên tham gia. Các chuyên gia đến từ điện ảnh Hàn Quốc đã có những yêu cầu khắt khe nhất để đảm bảo tính nhất quán trong tính cách và tâm lý của ba nhân vật chính. “Sắc đẹp ngàn cân” được thực hiện bởi đạo diễn James Ngô dự kiến phát hành toàn quốc vào tháng 8/2017.