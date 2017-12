So Ji Sub: U40 vẫn là nam thần trong mộng của nhiều cô gái

Được yêu thích từ bộ phim “Giày thủy tinh” phát sóng năm 2002, So Ji Sub trở nên nổi tiếng và chiếm lấy trái tim vô số chị em phụ nữ. Mặc dù không phải vai nam chính, nhân vật Park Chul Woong của anh lại gây được ấn tượng mạnh, thậm chí nhận được nhiều sự yêu mến hơn cả dàn diễn viên chính. Đây cũng chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Sau “Giày thủy tinh”, So Ji Sub tiếp tục tham gia vào nhiều bộ phim và đều đạt được thành công vang dội như “I’m sorry, I love you”, dự án điện ảnh “Always”, gần đây là bộ phim truyền hình ăn khách “Master Sun” và bom tấn xứ Hàn “Đảo địa ngục”.