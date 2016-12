Siêu mẫu Irina Shayk lộ rõ bụng bầu

Sau gần 1 tháng lộ tin bầu bí trong show diễn Victoria’s Secret, bụng bầu của Irina Shayk đã to lên thấy rõ. Mặc dù luôn mặc váy rộng mỗi khi ra ngoài, nhưng Irina Shayk lộ rõ bụng bầu, không thể nào giấu được. (Ảnh: AKM-GSI) Người đẹp Nga cũng không quên khoe chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay áp út, và đây được cho là chiếc nhẫn đính hôn mà Bradley Cooper mới trao cho cô từ đầu tháng. (Ảnh: AKM-GSI) “Irina và Bradley đang rất vui vì sắp được lên chức. Họ đã chọn được vài cái tên cho con”, một nguồn tin thân cận cho biết. Cả hai cũng đã nói chuyện với nhau về đám cưới. (Ảnh: FameFlynet) Irina Shayk cố ý lấy chiếc túi to che bụng để khỏi bị paparazzi xăm soi. (Ảnh: FameFlynet) Mặc dù bụng đã khá to nhưng Irina vẫn tiếp tục nhận lời làm mẫu. Cuối tháng trước khi xuất hiện trong show Victoria’s Secret, đó là lần đầu tiên Irina Shayk sải bước trên sàn catwalk của thương hiệu nội y nổi tiếng toàn thế giới này. (Ảnh: AKM-GSI) Bụng bầu của Irina Shayk nhìn rõ nhất khi cô chụp trực diện. (Ảnh: AKM-GSI) Người mẫu sinh năm 1986 và nam diễn viên hạng A Hollywood đã hẹn hò từ năm 2015 sau khi Irina chia tay ngôi sao bóng đá CR7. Dù đã cố mặc váy áo rộng lùng thùng nhưng siêu mẫu Nga vẫn không giấu được bụng bầu đã lùm lùm. (Ảnh: Fameflynet) Irina cùng mẹ Bradley Cooper đi siêu thị. Chưa làm dâu nhưng Irina và mẹ người tình tỏ ra khá thân thiết, hai người đã có dịp gặp gỡ nhau nhiều lần. (Ảnh: FameFlynet)

Sau gần 1 tháng lộ tin bầu bí trong show diễn Victoria’s Secret, bụng bầu của Irina Shayk đã to lên thấy rõ. Mặc dù luôn mặc váy rộng mỗi khi ra ngoài, nhưng Irina Shayk lộ rõ bụng bầu, không thể nào giấu được. (Ảnh: AKM-GSI) Người đẹp Nga cũng không quên khoe chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay áp út, và đây được cho là chiếc nhẫn đính hôn mà Bradley Cooper mới trao cho cô từ đầu tháng. (Ảnh: AKM-GSI) “Irina và Bradley đang rất vui vì sắp được lên chức. Họ đã chọn được vài cái tên cho con”, một nguồn tin thân cận cho biết. Cả hai cũng đã nói chuyện với nhau về đám cưới. (Ảnh: FameFlynet) Irina Shayk cố ý lấy chiếc túi to che bụng để khỏi bị paparazzi xăm soi. (Ảnh: FameFlynet) Mặc dù bụng đã khá to nhưng Irina vẫn tiếp tục nhận lời làm mẫu. Cuối tháng trước khi xuất hiện trong show Victoria’s Secret, đó là lần đầu tiên Irina Shayk sải bước trên sàn catwalk của thương hiệu nội y nổi tiếng toàn thế giới này. (Ảnh: AKM-GSI) Bụng bầu của Irina Shayk nhìn rõ nhất khi cô chụp trực diện. (Ảnh: AKM-GSI) Người mẫu sinh năm 1986 và nam diễn viên hạng A Hollywood đã hẹn hò từ năm 2015 sau khi Irina chia tay ngôi sao bóng đá CR7. Dù đã cố mặc váy áo rộng lùng thùng nhưng siêu mẫu Nga vẫn không giấu được bụng bầu đã lùm lùm. (Ảnh: Fameflynet) Irina cùng mẹ Bradley Cooper đi siêu thị. Chưa làm dâu nhưng Irina và mẹ người tình tỏ ra khá thân thiết, hai người đã có dịp gặp gỡ nhau nhiều lần. (Ảnh: FameFlynet)