Selena Gomez hôn tình mới đắm đuối khi đi hẹn hò

Selena Gomez hôn tình mới, nam ca sĩ người Canada The Weeknd khi cả hai hẹn hò ăn tối lãng mạn ở Los Angeles. (Ảnh: TMZ) Cả hai hẹn hò khoảng 3 tiếng và trông Selena Gomez rất tươi tỉnh, vui vẻ, khác hẳn với hình ảnh của cô cách đây vài tháng khi phải vào trung tâm điều trị tâm lý. (Ảnh: TMZ) Sau bữa tối, khi đứng đợi xe, Selena Gomez và The Weeknd đã có vô số những hành động tình cảm như ôm, hôn. (Ảnh: TMZ) Không rõ mối quan hệ của hai ca sĩ bắt đầu từ khi nào chỉ biết hiện tại Selena - The Weeknd đều rất hạnh phúc và những hành động họ dành cho nhau vô cùng thắm thiết. (Ảnh: TMZ) Selena Gomez đã trở lại showbiz sau 90 ngày nghỉ ngơi trị liệu tâm lý. “Trong thời gian rút khỏi showbiz, tôi không sử dụng điện thoại. Giờ thì tôi đã dùng trở lại nhưng cũng dùng rất ít và chỉ liên lạc với một số người hạn chế”. (Ảnh: TMZ) Fan rất mừng cho Selena bởi cô đã lấy lại phong độ và vui vẻ trở lại sau một thời gian gặp vấn đề tâm lý. (Ảnh: TMZ) Nữ ca sĩ 24 tuổi và The Weeknd đã từng kết hợp với nhau trên sân khấu Victoria’s Secret Fashion Show 2015. The Weeknd từng là bạn trai của người mẫu Bella Hadid, bạn của Selena. (Ảnh: ACE) Tuy nhiên giọng ca Starboy đã chia tay người mẫu Bella Hadid từ tháng 11/2016 sau 2 năm hẹn hò. (Ảnh: E!) Selena từng có mối tình thăng trầm với hoàng tử pop Justin Bieber từ suốt 2011 đến 2014. (Ảnh: Elle)

