Sau đăng quang Miss Globe, Khánh Ngân trích tiền thưởng đến Phú Yên từ thiện

Cuối tuần qua, tân Hoa hậu Hoàn cầu Thế giới 2017, Đỗ Trần Khánh Ngân đã cùng Á vương Ngọc Tình về huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tới thăm hỏi động viên, tặng quà hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do trận bão gây ra. Đây là hoạt động thiện nguyện đầu tiên của Khánh Ngân sau khi đăng quang Miss Globe 2017. Khánh Ngân trích 150 triệu đồng từ tiền giải thưởng hoa hậu, cùng 50 triệu đã mua đấu giá áo của Á vương Ngọc Tình trong đêm hội mỹ nam, tổng cộng là 200 triệu để mua những món đồ thiết thực mà người dân đang cần và tặng tiền đến các hộ dân. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ đắc lực để Khánh Ngân và Ngọc Tình có thể gặp gỡ được những hộ dân khó khăn nhất. Sau khi gặp gỡ, chia sẻ với các hộ dân gặp khó khăn tại trụ sở của chính quyền huyện, Hoa hậu Khánh Ngân và Á vương Ngọc Tình trực tiếp tới thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại lớn vì thiên tai. Khánh Ngân thực sự bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà tốc mái, tan hoang sau mưa bão. Khi còn dự thi hoa hậu ở Albania, xem qua internet, Khánh Ngân đã thấy "rùng mình" trước cảnh tan hoang do bão, nhưng thực sự phải đến khi đến tận nơi, đứng trong mỗi hoàn cảnh, Khánh Ngân nói, cô mới thực sự hiểu đến tận cùng. Hoa hậu Khánh Ngân và Á vương Ngọc Tình đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện, trăn trở của người dân, những khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Khánh Ngân chia sẻ: "Tôi thấy số tiền mà mình hỗ trợ thực sự quá ít ỏi, 200 triệu không thấm vào đâu so với những mất mát mà bà con phải gánh chịu". Rời Phú Yên trở về, Khánh Ngân không thôi ám ảnh về câu chuyện của những người dân, thiên tai đã khiến cho đời sống của bao người rơi vào ngõ cụt. Siêu mẫu Ngọc Tình trong chuyến đi từ thiện cùng Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân.Khánh Ngân chia sẻ: "Tôi dự tính sau chuyến đi này trở về, sẽ tiếp tục quyên góp từ các nhà hảo tâm, trích từ tiền hoạt động của mình để quay trở lại hỗ trợ cho người dân". Video Hoa hậu Khánh Ngân và siêu mẫu Ngọc Tình đi từ thiện ở Phú Yên. Nguồn Yoytube.

