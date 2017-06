Sao Wonder Woman vẫn quyến rũ khi để mặt mộc

Trên Instagram, Gal Gadot, ngôi sao phim Wonder Woman không ngại khoe ảnh mặt mộc, thậm chí cô còn khoe ảnh mệt mỏi của mình sau một đêm thức trắng trông con. Tuy nhiên ai nhìn thấy ảnh mặt mộc của Gal Gadot cũng đều khen, cô vẫn rất xinh và quyến rũ. (Ảnh: Instagram) Gal Gadot hiện đang sống hạnh phúc cùng chồng, Yaron Varsano cùng hai con, một bé 5 tuổi và 1 bé mới sinh được 3 tháng. (Ảnh: Instagram) Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ cô vừa thức cả đêm chăm con nhỏ ốm và sáng sớm lại bị con gái lớn đánh thức nên cô phải uống ly cà phê cho tỉnh ngủ và ngồi chơi với con gái trong vườn. (Ảnh: Instagram) Vốn xinh sẵn nên dù để mặt mộc, Hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot vẫn rất cuốn hút. (Ảnh: Instagram) Khi đi dạo với chồng, Gal Gadot cũng trang điểm rất nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị. (Ảnh: GC Images) Tuy nhiên, khi trang điểm kỹ càng, Gal Gadot hoàn toàn lột xác và mọi nét đẹp trên khuôn mặt của cô được tôn lên rất nhiều. (Ảnh: Instagram) Hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp của Gal Gadot trong Wonder Woman chính là một trong những yếu tố thu hút khán giả tới rạp. (Ảnh: Instagram) Tính đến nay, dù đã tham gia khá nhiều phim nhưng Gal Gadot được khán giả nhớ tới nhất qua loạt phim Fast and Furious và Wonder Woman. (Ảnh: AP)

Trên Instagram, Gal Gadot, ngôi sao phim Wonder Woman không ngại khoe ảnh mặt mộc, thậm chí cô còn khoe ảnh mệt mỏi của mình sau một đêm thức trắng trông con. Tuy nhiên ai nhìn thấy ảnh mặt mộc của Gal Gadot cũng đều khen, cô vẫn rất xinh và quyến rũ. (Ảnh: Instagram) Gal Gadot hiện đang sống hạnh phúc cùng chồng, Yaron Varsano cùng hai con, một bé 5 tuổi và 1 bé mới sinh được 3 tháng. (Ảnh: Instagram) Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ cô vừa thức cả đêm chăm con nhỏ ốm và sáng sớm lại bị con gái lớn đánh thức nên cô phải uống ly cà phê cho tỉnh ngủ và ngồi chơi với con gái trong vườn. (Ảnh: Instagram) Vốn xinh sẵn nên dù để mặt mộc, Hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot vẫn rất cuốn hút. (Ảnh: Instagram) Khi đi dạo với chồng, Gal Gadot cũng trang điểm rất nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị. (Ảnh: GC Images) Tuy nhiên, khi trang điểm kỹ càng, Gal Gadot hoàn toàn lột xác và mọi nét đẹp trên khuôn mặt của cô được tôn lên rất nhiều. (Ảnh: Instagram) Hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp của Gal Gadot trong Wonder Woman chính là một trong những yếu tố thu hút khán giả tới rạp. (Ảnh: Instagram) Tính đến nay, dù đã tham gia khá nhiều phim nhưng Gal Gadot được khán giả nhớ tới nhất qua loạt phim Fast and Furious và Wonder Woman. (Ảnh: AP)