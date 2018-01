Sao Việt sốc trước tin đạo diễn phim “Yêu đi đừng sợ!“ qua đời

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Yêu đi đừng sợ". Nguồn Youtube:

Stephane Gauger là người quen của làng phim Việt nên có khá đông bạn bè ở Việt Nam. Anh được nhận định là tốt bụng, tính cách dễ thương, thân thiện. Trước khi bị đột quỵ, Stephane Gauger đang có nhiều kế hoạch, dự án nhưng tất cả đều dở dang.



Khi hay tin Stephane Gauger đột ngột qua đời, diễn viên Nhã Phương viết trên Facebook: "Dẫu biết cuộc đời vô thường nhưng không thể không bàng hoàng! Mới đây thôi, anh còn cười tươi, nắm tay chúc mừng em về bộ phim mới, dặn dò em cố gắng hơn nữa nhé, luôn phải bình tĩnh và mỉm cười. Em nhớ anh luôn vậy, trước nhiều chuyện khó khăn hay muộn phiền gì vẫn cười trước đã, anh luôn nhẹ nhàng với mọi người, luôn tạo cảm giác gần gũi, không chỉ là giúp em có thể thoải mái khi hoá thân vào nhân vật mà còn chỉ bảo cho em nhiều điều mới.... Nghe tin mà xót xa quá, anh ơi!".

Stephane Gauger đột ngột qua đời.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh viết: "Điện ảnh Việt Nam mất đi một tài năng. Mình mất đi một người bạn lạc quan yêu đời. Hãy yên nghỉ Stephane Gauger!". Nữ diễn viên Vân Trang viết: "Nửa đêm đọc tin anh qua đời, em bàng hoàng chưa tin được...Sao nghe tim thắt lại và nặng nề thế này! Không thể nào quên được hình ảnh anh vừa đạo diễn vừa cầm đèn vừa cầm máy quay cho "Sài Gòn Yo!" 7 năm qua rồi. An nghỉ anh ơi!"...

"Tạm biệt anh, người đầu tiên cho em lên màn ảnh rộng với "Saigon Yo!". Khi đó, nhiều người từ chối em thì anh với phong cách rất giản dị gần gũi đã cho em tấm vé thông hành như một lá bùa may mắn. Nếu không có anh thì chắc em không được nhiều đạo diễn khác để mắt tới và được tham gia nhiều phim như hôm nay. Mỗi lần gặp nhau anh vẫn hay nói "anh có cái quán bữa nào ghé chơi" và rồi .... Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Mình cứ nhớ về nhau anh ha!" - Khương Ngọc viết.

Anh ra đi để lại sự thương tiếc cho đồng nghiệp.

Nữ diễn viên Puka chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi hay tin anh Stephane Gauger qua đời . Anh là người hiền lành, dễ thương, quan tâm đến mọi người và rất thân thiện, giỏi tiếng Việt. Trong suốt quá trình chúng tôi làm việc cùng nhau trên trường quay anh luôn mở lòng chỉ dẫn nhiệt tình cho tôi cũng như đồng nghiệp khác. Anh rất khỏe mạnh, kiểu người thích thể thao và cũng không có dấu hiệu bệnh nên chúng tôi không thể tin anh qua đời đột ngột như thế".

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn nhận định Stephane Gauger là người nhẹ nhàng, lắng nghe tất cả mọi người và chia sẻ với họ. Anh nhẹ nhàng không chỉ trong đời thường mà cả khi lên trường quay, lúc trao đổi công việc với diễn viên. Là người thân thiện, anh hay cùng diễn viên, ê - kíp trong đoàn phim đi ăn, uống. "Chúng tôi mới gặp gần đây và anh ấy còn nói về kịch bản đang viết cho phim sắp tới, mời tôi tiếp tục tham gia. Anh ấy trông khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết với những dự án sắp tới nên nghe tin anh ra đi không chỉ tôi mà mọi người đều bất ngờ, không tin được" - Kiều Minh Tuấn bộc bạch.

Anh được đánh giá là người dễ thương, thân thiện.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà, người cũng tham gia ê - kíp phim "Yêu đi đừng sợ" nói bị sốc trước tin buồn này và thấy cuộc sống vô thường. Với cô, Stephane Gauger là người dễ thương, thân thiện, tế nhị, người đã tạo cơ hội cho một diễn viên chuyên đóng truyền hình như cô có vai diễn tạo điểm nhấn với khán giả trên màn ảnh rộng. Anh gần đây cũng chia sẻ với cô về những dự án mới nhưng không may, tất cả đều dang dở.

Stephane Gauger sinh năm 1970 tại TP HCM. Sau đó, anh đến Mỹ sinh sống và học tập về điện ảnh. Anh là người quen của làng phim Việt vì từng nhiều lần về nước làm phim. Stephane Gauger đóng vai phụ trong các phim "Dòng máu anh hùng" và tham gia dựng phim "Cô hầu gái". Anh đạo diễn các phim: "Cú và chim se sẻ", "Sài Gòn Yo!", "Yêu đi, đừng sợ!"... Anh cũng tham gia làm hai phim tài liệu: "Vietnam Overture", "Cheetah: The Nelson Vails Story" và một vài phim khác.

"Yêu đi, đừng sợ!" là phim mới nhất do Stephen Gauger đạo diễn, được Việt hóa từ phim "Kiss and Spell" của Hàn Quốc. Phim được người trong giới nhận định Việt hóa tốt và mới đây nhận giải "Phim truyện điện ảnh được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.