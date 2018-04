Sao Việt phẫn nộ vụ cô giáo bắt học trò súc miệng nước giặt giẻ

>>> Mời quý độc giả xem video "Nỗi sợ mang tên bạo lực học đường". Nguồn VTC14:

Chiều ngày 3/4, ông Phạm Khắc Thảo, ông nội của em Phạm P.A (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), được bạn học cùng lớp với P.A cho biết do nói chuyện trong lớp, em P.A bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Ông Thảo đã đến trường phản ánh lại với cô hiệu trưởng. Vụ việc cô giáo bắt học trò súc miệng nước giặt giẻ nhanh chóng được lan rộng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Em P.A diễn tả lại cảnh bị cô giáo phạt.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương đã vượt quá khuôn khổ của môi trường giáo dục. Hiện tại, theo thông tin mới nhất cô giáo Minh Hương đã bị buộc chấm dứt hợp động lao động đối với trường tiểu học An Đồng.

Nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình với hành động phi nhân tính của cô giáo đối với em P.A. Phạm Hương, Đàm Vĩnh Hưng, đạo diễn Trần Lực... đã chia sẻ thông tin kèm theo những ý kiến cá nhân của mình.

Đạo diễn Trần Lực chia sẻ trên trang cá nhân của mình vụ việc và cho biết anh quá bức xúc trước hành động của cô giáo Minh Hương. Nam đạo diễn hành động này phải truy tố trách nhiệm hình sự mới thích đáng.

"Giáo dục nước nhà chính thức xuống dốc không phanh các anh chị á. Chưa xong vụ cô giáo phạt bắt học sinh cả lớp quỳ đầu gối. Bây giờ cô giáo khác, ở vùng khác lại phạt học sinh lớp 3, cô phạt bằng cách vắt nước ở giẻ lau bảng bắt thiên thần bé nhỏ uống cạn. Giáo viên mà hành xử như quân vô văn hoá như này thì gọi là gì anh chị ơi? Bức xúc. Quá bức xúc ạ! Phải truy tố trách nhiệm hình sự mới xứng. Hành vi này cũng như các bảo mẫu đánh đập các bé ở nhà trẻ, thậm chí còn tàn bạo và độc ác hơn" - Đạo diễn Trần Lực bức xúc chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Hương, Trần Lực lên tiếng chỉ trích hành động phi nhân tính của cô giáo Minh Hương.

Hoa hậu Phạm Hương thì lại có một cái nhìn rộng hơn, cô cho biết trẻ em chính là tương lai của xã hội, chỉ có chăm sóc bằng tình yêu thì các em mới có thể phát triển một cách toàn diện được.

"Bạn biết không? Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai...! Chúng ta không thể nào đối xử với trẻ em bằng những cách tàn nhẫn như vậy... Mỗi ngày chúng ta đều phải chứng kiến cảnh trẻ em bị bạo hành và đánh đập tàn nhẫn... Trẻ em k thể nào trưởng thành tốt đẹp trong một môi trường sống với những điều tiêu cực và tồi tệ như vậy...! Ngừng bạo hành trẻ em vì chúng cần được sống và trưởng thành bởi tình yêu thương và sự vun đắp..!" - Phạm Hương buồn bã nhận định.

Đàm Vĩnh Hưng thì lại đặt ra một dấu chấm hỏi được nhiều người thảo luận trước những vụ bạo hành học đường trong thời gian qua. Đó chính là việc phụ huynh phản ứng trước giáo viên có bị coi là thái quá hay không?

Anh viết ngắn gọn: "Vậy rồi nói sao phụ huynh đánh? Nói đi thì cũng nói lại thì mới công bằng...".