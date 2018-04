Sao Việt mặc đụng hàng, người được khen, kẻ bị chê tơi bời

Có không ít lần báo chí được dịp so sánh nhan sắc, thần thái của các nguời đẹp trong showbiz Việt khi sao Việt mặc đụng hàng. Nam Em mặc chung váy với ca sĩ Minh Hằng nhưng kiểu tóc cũng như cách make up của hoa khôi khiến cô trông kém sang và có phần quê mùa. Một lần khác, Elly Trần và Nam Em cùng diện bộ váy dạ hội màu đỏ với cut-out gợi cảm nhưng đường cong của “gái một con” đã khiến cục diện bị lấn át hoàn toàn. Với lợi thế chiều cao Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc đẹp không tỳ vết thiết kế này. Trong khi đó, với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m55, Hoàng Yến Chibi nên chọn cho mình bộ đầm phù hợp hơn với vóc dáng của mình. Chiếc blazer kim sa mà cả Tóc Tiên và Ngọc Trinh diện mỗi người 1 vẻ. Nếu Tóc Tiên hướng đến vẻ cá tính trẻ trung thì Ngọc Trinh có vẻ nhỉnh hơn với thần thái mong manh, gợi cảm. Một lần khác, khi diện cùng một bộ jumpsuit với hoa hậu H’hen Niê, Ngọc Trinh hoàn toàn áp đảo nhờ vẻ sexy, quyến rũ. Trong khi đó, “người đẹp Ê- Đê” trông khá an toàn với phần áo khoác tương đối rườm rà, nhiều chi tiết. Mặc đụng hàng với một bộ đầm ôm sát, nếu Hà Hồ thiên về vẻ đẳng cấp, sang trọng thì Chi Pu lại xuất hiện với một vẻ nữ tính và có chút nhạt nhoà. Vốn được biết đến với style nhẹ nhàng, nữ tính, lần này Nhã Phương hoàn toàn lép vế với Hà Hồ khi diện chiếc áo độc đáo cùng chi tiết bèo nhún cầu kì. Thật ra, cách phối đồ của Hoàng Thùy không xấu, chỉ là nếu so với cách phối của Hà Hồ, nó có phần thua kém vài bậc. Quả là một bộ váy, hai số phận khi Hoàng Thuỳ trông kém sang và hơi lạc quẻ, thì “nữ hoàng giải trí” lại xinh đẹp như nàng tiên cá. Xinh đẹp như Jun Vũ cũng phải lép vế với sự gợi cảm của hoa hậu Kỳ Duyên khi chọn nhầm size làm phần eo lùng bùng, vô hình chung, khiến nàng Tuyết Anh như đang bơi trong váy.Sao Việt cùng diện một bộ váy nhưng Kỳ Duyên lại có thần thái và kiêu sa hơn hẳn. Trong khi đó, thiếu phụ kiện và kiểu tóc đơn điệu quá mức làm cho Á hậu Thùy Dung hơi nhàm chán và không có gì nổi bật. Xem video "Chấm điểm sao Việt mặc đụng hàng". Nguồn Youtube:

