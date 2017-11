Sao Việt đua nhau hoá thân thành Cô Ba Sài Gòn

Đông Nhi

Đầu tiên phải kể ca sỹ Đông nhi, trong teaser MV mới nhất, Đông Nhi cực đáng yêu trong nhiều bộ trang phục retro nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt là chiếc áo dài. Cô ca sĩ biến hoá với nhiều trang phục và phong cách make up của quý cô Sài Gòn xưa. Đặc biệt, cô cũng chính là ca sĩ thể hiện nhạc phim Cô Ba Sài Gòn. Diễn viên Ly Na Trang và Phương Trâm

Là bạn diễn ăn ý với nhau tại “Gương mặt điện ảnh”, mới đây Ly Na Trang và Phương Trâm cũng đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh về Sài Gòn của những năm 60 Hai diễn viên đã hoá thân thành những cô nàng tiểu thư kiêu kì, sang trọng nhưng cũng vô cùng rạng rỡ. "Phù thủy make up" Quách Ánh

Bằng kỹ thuật trang điểm điêu luyện của mình, không khó để Quách Ánh có thể biến hoá xuất sắc với phong cách “cô ba Sài Gòn” như thế này. Beauty Blogger Tracy Trinh

Giống như Makeup Artist Quách Ánh, Tracy Trinh không bỏ lỡ cơ hội hoá thân thành “Cô Ba Sài Gòn”. Với lối trang điểm đan xen giữa xưa và nay, Tracy Trinh trông vẫn không bị “dừ” so với tuổi mà lại có chút gì đó thú vị, mới mẻ, đáng yêu.

