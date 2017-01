Sao Việt đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới 2017

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, sao Việt rộn ràng gửi lời chúc mừng đến người hâm mộ. Tăng Thanh Hà là một trong số. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên khoe ảnh rạng rỡ bên chồng kèm lời chúc năm mới vui vẻ đến mọi người. (Ảnh: Instagram nhân vật) Hari Won - Trấn Thành cũng đón giao thừa bên nhau đồng thời gửi lời chúc năm mới 2017 đến người hâm mộ. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trong ngày đầu tiên của năm 2017, diễn viên Nhã Phương viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng măm mới. Chúc cả nhà có 1 năm mới tràn ngập niềm vui”. (Ảnh: Facebook nhân vật) MC Phan Anh đầy tâm trạng khi đón năm mới. Anh viết: "Chào nhé sớm mai đầu tiên 2017. Tỏa những ấm áp, nảy mầm những yêu thương trong trái tim của bạn bè tôi vừa ghé trang này. Cám ơn vì chúng ta được gặp nhau, cám ơn vì những nụ cười, cám ơn vì nghĩ về nhau trong đời, dù đôi khi là thoáng qua thôi. Tôi yêu, yêu tất cả, bạn của tôi. Chúc mừng măm mới”. (Ảnh: Facebook nhân vật) Hồ Ngọc Hà cám ơn khán giả đã yêu thương trong năm 2016 đồng thời gửi lời chào năm mới cũng như chúc fans bình an, hạnh phúc trong năm 2017. (Ảnh: Facebook nhân vật) Đang đón giao thừa ở Mỹ cùng ba cậu con trai, ca sĩ Bằng Kiều viết trên trang cá nhân: “Chúc mọi người một năm mới đầy sức khoẻ, hạnh phúc trong đời sống và luôn may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực”. (Ảnh: Facebook nhân vật) Ca sĩ Minh Hằng cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến khán giả. “Chúc cả nhà năm mới thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, làm gì cũng được suôn sẻ”, cô viết. (Ảnh: Facebook nhân vật) Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh bên bà xã kèm lời chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc tràn đầy. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trong ngày đầu tiên của năm, danh hài Xuân Bắc chia sẻ: “Chúc mừng năm mới. 2017: Tổng là 10. Chúc cả nhà mình một năm thật tròn mọi thứ”. (Ảnh: Facebook nhân vật) Đạo diễn Trần Lực cùng 3 nhóc tì gửi lời chào buổi sáng đầu năm đồng thời chúc mọi người "nhiều sức khoẻ, nhiều tiền nhiều vàng, nhiều tình yêu, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc". (Ảnh: Facebook nhân vật)

