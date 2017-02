Sao Việt bật mí điều ''kinh khủng" từng bạo gan làm vào ngày Tết

Angela Phương Trinh



Angela Phương Trinh luôn là cái tên gây bão của showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên đều đầu tư chăm chút kỹ lưỡng hình ảnh: từ váy vóc, giày dép cho đến trang điểm, làm tóc. Bấy nhiêu thôi đã đủ thấy vẻ bên ngoài quan trọng đến mức nào đối với Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh.

Thế mà, ít ai ngờ, cô nàng đã bất chấp ngoại hình khi một mình "chiến" hết 5 cái bánh chưng trong ngày Tết. Sao Việt này chia sẻ: Bánh chưng là món Trinh cực kỳ yêu thích trong dịp Tết. Có lần một mình Trinh ăn hết tận... 5 cái bánh. Mặc dù sợ mập nhưng Trinh không thể kiềm chế được sự quyến rũ của bánh chưng". Hết Tết là Trinh lại tăng lên mấy ký và phải tập luyện "điên cuồng".

Hoa hậu Mỹ Linh

Sau đăng quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã dần chứng minh cho công chúng thấy được bản thân cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao quý mà trước đó bị phản đối kịch liệt. Không tất bật chạy show, không hàng hiệu đắt tiền, Mỹ Linh được cộng đồng mạng phong tặng danh hiệu "Hoa hậu giản dị nhất V-biz".

Hoa hậu Mỹ Linh.

Nhân ngày Tết, cô cũng bạo gan bật mí về một kỉ niệm khiến bản thân "dở khóc dở cười": "Mẹ Linh là một người rất chu toàn, cẩn thận trong mọi nghi thức cúng bái. Có một năm, Linh cũng không nhớ rõ là năm nào nữa vì quá lâu rồi, chỉ nhớ rằng Tết năm đó đã nhờ anh của Linh xông đất, vì hợp tuổi. Linh không biết, nên sau khi đi đón giao thừa về đã vô tư chạy thẳng vào nhà, do đó thành người xông đất bất đắc dĩ cho gia đình năm đó và bị mẹ mắng cho 1 trận. Cũng may là năm đó "mưa thuận gió hoà" cả nhà vẫn yên ổn chứ không là toi đời Linh rồi!".

Á hậu Huyền My

Không chỉ sở hữu nhan sắc hút ánh nhìn, cô còn ghi dấu ấn bởi sự chăm chỉ, hoạt động nghiêm túc, ý thức giữ gìn hình ảnh. Từ khi còn nhỏ, Huyền My đã là một cô bé thông minh, hiếu động, tinh nghịch. Dù đã 21 tuổi nhưng cô gái này vẫn giữ nguyên những tính cách thời trẻ thơ.

Huyền My.

Huyền My tiết lộ một câu chuyện mà đến giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rùng mình: "Gần Tết năm cấp 3, có một lần My bị đau ruột thừa nhưng chủ quan chịu đựng cơn đau tới sáng không nói với bố mẹ. Bình thường My rất mạnh mẽ và cứng đầu nên những cơn đau như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sáng hôm sau vẫn thấy đau nên đành kể cho mẹ nghe. Cả nhà phát hoảng đưa đến bệnh viện thì phát hiện ra đau ruột thừa và lập tức My bị đưa lên bàn mổ. Kể từ đó có bất cứ chuyện gì My cũng đều tâm sự với mẹ".

Noo Phước Thịnh

2016 là một năm đáng nhớ của Noo Phước Thịnh khi anh liên tục gặt hái được những thành công. Nam ca sĩ dường như không có một giây phút nghỉ ngơi bởi anh liên tục phải chạy đua với công việc. Thậm chí, Noo từng còn tiết lộ chỉ mong được một ngày ngủ thật đã vì suốt 5 tháng mỗi ngày anh chỉ được ngủ 2 tiếng đồng hồ. Trong dịp Tết Nguyên Đán, Noo muốn dành thời gian bên gia đình mình để chăm sóc mẹ, và được mẹ chăm sóc.

Noo Phước Thịnh



Tuy nhiên khi được hỏi về kỷ niệm "điên rồ" mà mình từng làm, Noo thật thà chia sẻ về sự việc mà cho đến giờ anh vẫn cảm thấy day dứt. "Có một năm Noo đã một việc thật "điên rồ" có lỗi với mẹ. Noo đã đi chơi cùng với anh họ xuyên đêm giao thừa. Tận chiều ngày mùng 1 Tết Noo mới về nhà và tất nhiên mẹ đã la cho một trận nhớ đời" - nam ca sĩ tâm sự.