Sao Nhật 43 tuổi già như 60 do biến chứng dao kéo?

Theo Tờ 163 đưa tin, mới đây nữ diễn viên nổi tiếng "xứ Phù Tang" Yuko Ito bất ngờ tham dựsự kiệnghi hình trên sóng truyền hình. Chỉ sau một thời gian ngắn ở ẩn, nữ diễn viên 43 tuổi khiến nhiều người ngạc nhiên vì gương mặt gầy gò, nhăn nheo, già nua trông thấy.

Trong lần xuất hiện gần đây, nữ minh tinh Yuko Ito già nua như phụ nữ 60 tuổi khiến nhiều khán giả sửng sốt. Sự xuất hiện của thần tượng khiến không ít khán giả hốt hoảng, bất ngờ. Rất nhiều ý kiến trái chiều về nữ diên viên được đưa ra, gây xôn xao lànggiải tríNhật. "Không chỉ mặt, ngay cả cơ thể của Ito cũng gầy gò. Cô ấy không có sức sống, giống như một phụ nữ ngoài 60 tuổi" - một cư dân mạng bình luận. Hình ảnh quen thuộc của Yuko Ito nổi tiếng xứ Phù Tang một thời.

Không ít ý kiến cho rằng Ito đã bị lão hóa sớm. Theo miêu tả, vùng da mặt của cô không chỉ có dấu hiệu sưng mà còn rất vàng. Cô đã thay đổi quá nhiều so với trước. Tờ 163 cũng đưa ra phỏng đoán nữ diễn viên Ito đang chịu hậu quả biến chứng sau nhiều năm thẩm mỹ. Tuy nhiên, một số ý kiến khác của người hâm mộ tin rằng, sức khỏe nữ diễn viên có vấn đề.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sự xuống sắc và già nua của nữ diễn viên khiến nhiều người không thể tin. Có nhiều ý kiến cho rằng, Ito đang gặp tình trạng lão hóa sớm do biến chứng sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mĩ .

Được biết. Yuko Ito sinh năm 1974 tại Tokyo, Nhật Bản. Cô là người mẫu, diễn viên nổi tiếng xứ Phù tang với hàng loạt bộ phim đình đám như: "The Last Message", "Together", "Strawberry Fields", "Designer Baby. Rinjo 2",...

Năm 2004, Ito từng yêu một nghệ sĩ có tiếng và chia tay sau bốn năm gắn bó. Năm 2011, cô kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên lui dần khỏi làng giải trí, dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình.