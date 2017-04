Nam diễn viên hài Tracy Morgan đã cấy một quả thận của bạn gái cũ Tanisha Hall vào năm 2011. Nhiều nguồn tin cho hay Tanisha muốn quay lại với Tracy nên đó có thể là lý do cô tặng anh một quả thận. Tuy nhiên cả hai đã không tái hợp mà chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. (Ảnh: david_shankbone) Nữ diễn viên Sarah Hyland bị loạn sản thận năm lên 9 tuổi và phải sống trong đau đớn cho mãi tới khi được phẫu thuật ghép thận của cha vào năm 2012 khi cô 21 tuổi. Cô là một trong những sao Hollywood sống sót nhờ nội tạng của người khác. (Ảnh: Freebase) Đạo diễn kiêm MC George Lopez đã được vợ hiến một quả thận vào năm 2005. Lopez phải ghép thận vì anh mắc một căn bệnh về gene khiến thận bị suy. Năm năm sau ca phẫu thuật ghép thận, hai vợ chồng George chia tay. (Ảnh: Freebase) Nam diễn viên Mỹ Mandy Patinkin đã hai lần được hiến giác mạng để phẫu thuật ghép vào năm 1997 và 1998. Ông bị Keratoconus, một hiện tượng di truyền khiến giác mạc mỏng và hình ảnh biến dạng. (Ảnh: DFree) Nam diễn viên Gary Coleman bị viêm thận và ngôi sao Hollywood phẫu thuật ghép thận hai lần vào đầu những năm 80. (Ảnh: George Koroneos) Nữ ca sĩ Mỹ Natalie Cole bị viêm gan C sau nhiều năm nghiện ma túy. Natalie Cole đã nhận một quả thận hiến của fan vào năm 2009. (Ảnh: Shutterstock). Đạo diễn Robert Altman đã được cứu sống sau một cuộc phẫu thuật ghép tim vào giữa năm 90. (Ảnh: stars.topix) Ngôi sao American Idol Scott MacIntyre đã được vợ của một giáo sư dạy anh ở trường đại học tặng một quả thận vào năm 2005. (Ảnh: stars.topix) Tay guitar huyền thoại David Crosby của ban nhạc The Byrds and Crosby, Stills & Nash đã được phẫu thuật ghép gan và mọi chi phí cho cuộc ghép này do ngôi sao ca nhạc Phil Collins chi trả. (Ảnh: stars.topix)

