Sao Hollywood lộ hàng bẽ mặt vì cố tình mặc hở hang

Selena Gomez biết chắc nếu không mặc nội y mà lại mặc diện chiếc áo khoét nách rộng như vậy sẽ lộ ngực, nhưng nữ ca sĩ vẫn tự tin bước ra phố với trang phục lộ hàng. Selena Gomez là một trong những sao Hollywood lộ hàng thường xuyên vì style quá hở hang. (Ảnh: X17online) Connie Nielsen mặc một chiếc váy đỏ rất kín đáo trong buổi quảng bá phim Wonder Woman ở Cannes, nhưng gió đã vô tình khiến cô trở nên hớ hênh khi lật tung chiếc váy để lộ bàn tọa của nữ diễn viên. (Ảnh: Wenn) Ngực to quá đôi khi cũng khiến Kim Kardashian phải bối rối khi chiếc váy cô mặc cup ngực không che được hết bầu ngực khủng. (Ảnh: Splash News) Ngay từ buổi khai mạc Liên hoan Phim Cannes 2017, siêu mẫu Mỹ Bella Hadid lập tức thu hút mọi ống kinh máy ảnh khi cô xuất hiện với chiếc váy xẻ tà cao, y hệt như style của LHP Cannes năm trước, hở hết cả nội y. (Ảnh: Best Images) Nữ ca sĩ Christina Milian trở thành con mồi của paparazzi khi mặc chiếc váy che không nổi nửa bầu ngực khi dự buổi ra mắt phim Power Rangers ở Los Angeles. (Ảnh: Splash News) Bạn gái của nam ca sĩ Robin Thicke, người mẫu April Love gặp họa khi cố tình chọn chiếc váy xẻ tới tận eo, để lộ cả nội y trông rất phản cảm. (Ảnh: Splash News) Hết cố tính khoe nội y, người mẫu trẻ Bella Hadid lại để lộ ngực vì không mặc áo lót khi đi chơi ở Mayfair, London. (Ảnh: AKM-GSI) Paris Hilton vô tình bị cánh săn ảnh soi tận ngực khi chiếc váy cô mặc có phần cup ngực rộng hơn so với vòng 1 của nữ DJ. (Ảnh: Getty Images) Đây là một trong vô số lần Mariah Carey cố tình ăn mặc hở hang và hậu quả không tránh khỏi là lộ nhũ hoa ra ngoài khi đi chơi cùng tình trẻ Bryan Tanaka. (Ảnh: Getty Images) Chiếc váy trắng xẻ quá cỡ đã khiến Jennifer Lopez để lộ cả chiếc áo lót khi nghiêng người trong buổi khai trương thương hiệu giày của cô. (Ảnh: FameFlynet)

