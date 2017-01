Sao Hollywood làm mẫu sexy trên tạp chí

Ở tuổi U60 Madonna vẫn được mệnh danh là một trong những sao Hollywood sexy nhất. Vì thế nữ ca sĩ đủ độ tự tin để làm mẫu trên tạp chí Baraar số ra tháng 2/2017. Tâm sự với tờ tạp chí nữ danh ca 58 tuổi cho biết nghệ thuật đã giúp cô sống sót. “Tôi đã rất đau buồn kể từ khi mẹ đẻ qua đời. Tôi đã trải qua quá nhiều thử thách trong nghề nghiệp. Cách duy nhất để tôi vượt qua tất cả là sáng tạo như một nghệ sĩ”. (Ảnh: Harper's Bazaar) Người mẫu Hà Lan Lara Stone mơ màng trên tạp chí V Magazine. Bức ảnh sao Hollywood làm mẫu trên bìa tạp chí của Lara không hở hang nhiều nhưng lại gây chú ý với đôi tay của người khác vẽ hình trái tim lên ngực cô. (Ảnh: Vmagazine) Người mẫu nổi tiếng Bella Hadid khoe một bên ngực trên tờ tạp chí Paper số ra Mùa đông 2016. Bella tâm sự cô đã cố gắng rất nhiều để được chọn là người mẫu cho show Victoria’s Secret Fashion Show cuối năm 2016. Nhưng cô tự tin là mình lọt mắt xanh VS vì một lý do đặc biệt nào đó. (Ảnh: Papermagazine) Sofia Richie tâm sự cô đã phải cố gắng thể hiện bản thân thế nào để thoát khỏi bóng người cha nổi tiếng Lionel Richie và chị gái Nicole Richie. (Ảnh: Galore) Cách tạo dáng cùng trang phục tưởng kín mà hóa ra hở của siêu mẫu Naomi Campell khiến cho shoot ảnh của tờ tạp chí W Magazine hút hồn hơn. Naomi luôn biết cách làm siêu lòng fan bởi những shoot hình sexy như thế này. (Ảnh: W Magazine) Người đẹp Australia Margot Robbie đã thành công ở Hollywood nhờ tài năng và vẻ đẹp quyến rũ của mình. Không chỉ được tham gia các bộ phim đình đám như Suicide Squad, The Legend of Tarzan, Margot còn được mời làm người mẫu tạp chí Vanity Fair. (Ảnh: Vanity Fair) Selena Gomez vô cùng nóng bỏng trên tạp chí GQ số ra tháng 5/2016. (Ảnh: GQ) Britney Spears trẻ trung và quyến rũ hơn rất nhiều trên tạp chí V số ra mùa xuân 2016. (Ảnh: V Magazine)

