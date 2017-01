Sao Hollywood cay đắng vì bị bố mẹ cướp tiền trắng trợn

Giống chương trình truyền hình giúp Mischa Barton nổi tiếng, cuộc sống riêng của cô cũng đầy những bi kịch. Năm 2015, nữ diễn viên phải kiện mẹ mình vì bà đã lấy của cô hàng triệu USD khi bà làm quản lý của con gái. Không những thế, bà còn đuổi con gái khỏi căn biệt thự ở Beverly Hills mà chính Mischa bỏ tiền ra mua. Cô là điển hình của những sao Hollywood bị bố mẹ cướp tiền và công sức lao động trắng trợn. (Ảnh: independent) Macaulay Culkin là một trong những sao nhí thành công nhất ở Hollywood. Khi còn nhỏ, Culkin đã nổi tiếng với bộ phim "Ở nhà một mình". Tuy nhiên, Macaulay và khối tài sản trị giá 50 triệu USD đã trở thành một con tốt trong cuộc chiến ly hôn của bố mẹ anh với mục đích lấy được càng nhiều tiền của con trai càng tốt. May mắn cho nam diễn viên là anh đã được giải phóng khỏi việc kiểm soát tài chính của bố mẹ khi đưa họ ra tòa. (Ảnh: mylikespot) Từ nhiều năm nay, nữ diễn viên hài Ariel Winter đã chiến tranh với mẹ mình, bà Chrisoula Workman, để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ. Theo Ariel, mẹ cô đã buộc cô phải bước chân vào showbiz từ năm 4 tuổi và liên tục ép cô phải tham gia giải trí từ đó đến giờ. Ariel nói cô thích diễn nhưng thích tự mình tìm hiểu công việc đó chứ không phải bị mẹ ép uổng. Năm 14 tuổi, Ariel kiện mẹ ra tòa để tòa ra phán quyết mẹ cô không phù hợp với việc sống cùng con gái. May mắn là thẩm phán đã đứng về phía nữ diễn viên trẻ và cho phép chị gái của Ariel được quyền bảo trợ về mặt luật pháp cho Ariel. (Ảnh: eonline) Từ lúc 18 tháng tuổi, LeAnn Rimes đã bị bố mẹ cho đi thi và biểu diễn để mong muốn trở thành ngôi sao ca nhạc đồng quê. Năm lên 10, LeAnn biểu diễn không biết bao nhiêu show và đi lưu diễn khắp đất nước với cha. Nhiều người cho rằng LeAnn Rimes không có tuổi thơ thực sự. Năm 13 tuổi, LeAnn nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền nhờ album hit Blue. Ba năm sau, bố mẹ cô ly hôn và LeAnn quyết định tự quản lý công việc của mình. Nữ ca sĩ đã kiện cha đẻ ra tòa vì buộc tội ông đã lấy 7 triệu USD của cô. (Ảnh: abcnews) Gary Coleman nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn trong phim sitcom Diff’rent Strokes. Gary đã kiện bố mẹ và cựu quản lý ra tòa vì đã kiểm soát số tiền 3,8 triệu USD và chuyển số tiền đó vào quỹ không thích hợp. Sau một thời gian dài theo kiện Gary đã được trả lại hơn 1 triệu USD vào năm 1993. (Ảnh: abcnews) Ngôi sao Gossip Girl, Leighton Meester đã dành phần lớn số tiền kiếm được trong sự nghiệp của mình cho em trai, vì em cô bị rất nhiều bệnh, mỗi tháng phải chi tới 7.500 USD. Nhưng Leighton đã phát hiện mẹ mình đã dùng số tiền đó chi cho bản thân bà để đi tiêm Botox, nối tóc, phẫu thuật thẩm mỹ. Kể từ đó cô đã từ mẹ mình và tự mình chăm sóc cho em trai. (Ảnh: celebmafia.) Kiếm được kha khá tiền từ sự nghiệp âm nhạc nhưng bước sang tuổi 18 Aaron Carter phải đối mặt với nguy cơ phá sản và nợ thuế vì nhiều năm bố mẹ quản lý tài chính của anh rất tệ. Kể từ đó, Nick vẫn còn một vài món nợ kha khá trị giá 100.000 USD. (Ảnh: The Sun) Từ năm 1934-1938, Shirley Temple là ngôi sao phòng vé số 1 của Mỹ. dù lúc đó bà mới 10 tuổi. Trước năm 12 tuổi, Shirley đã đóng 44 bộ phim và là một ngôi sao của hãng phim 20th Century Fox. Thời điểm đó, mẹ của Shirley mỗi tuần nhận được hơn 200 USD còn Shirley chỉ nhận được chưa đầy 20 USD. Khi đến tuổi trưởng thành, tài khoản ngân hàng của Shirley chỉ còn có 44.000 USD thay vì 3,2 triệu USD, tổng số tiền mà bà kiếm được từ trước đến lúc đó. (Ảnh: incolors) Có những ngôi sao Hollywood không bị bố mẹ lấy cắp mất tiền mà lấy đi tuổi thơ ấu, đó chính là trường hợp của Drew Barrymore. Lớn lên trong gia đình cả bố và mẹ là diễn viên nên cô thường được cùng bố mẹ đi tiệc tùng ở Hollywood. Chính vì thế mà năm lên 9 tuổi Drew đã hút thuốc, uống rượu và năm 14 tuổi cô đã hút cần sa. (Ảnh: popsugar.)

