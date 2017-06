Sao Hollywood bẽ mặt không còn lỗ nẻ nào để chui vì điều này

(Kiến Thức) - Quần áo hàng hiệu, trang điểm mỹ miều, nhưng chỉ một hành động, một chút bẩn cẩn đã khiến sao Hollywood bẽ mặt không còn lỗ nẻ nào để chui.

Thái An (Theo The Richest, ảnh: The Richest)

Sự kiện: Ngôi Sao Hollywood