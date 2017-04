Sao Fast and Furious được chào đón nồng nhiệt ở New York

Trong buổi công chiếu Fast and Furious 8, The Fate of the Furious ở New York hôm 11/4, hai ngôi sao Vin Diesel và Michelle Rodriguez được chào đón rất nồng nhiệt. (Ảnh: Getty Images) Michelle Rodriguez được fan chào đón nống nhiệt khi xuất hiện trong buổi giới thiệu The Fate of the Furious hôm 11/4 ở New York. (Ảnh: Getty Images) Vin Diesel chụp ảnh kỷ niệm cùng fan trong buổi giới thiệu Fast 8. (Ảnh: Getty Images) Trong The Fate of the Furious, Vin vừa là diễn viên chính vừa là sản xuất. (Ảnh: Getty Images) Các nhà phân tích cho rằng Fast 8 sẽ đạt doanh thu 380 triệu USD, cao hơn Fast and Furious 7 một chút. (Ảnh: Getty Images) Cả hai diễn viên Vin Diesel và Michelle Rodriguez đều mặc rất khỏe khoắn, áo khoác da, quần jeans, đúng chất của Fast and Furious. (Ảnh: Getty Images) Vin và Michaelle đã cùng nhau đóng Fast and Furious từ năm 2001 và chuẩn bị tiếp tục sát cánh bên nhau trong hai phần tiếp theo của bộ phim này vào năm 2019 và 2021. (Ảnh: Getty Images) Ngoài dàn diễn viên cũ, The Fate of the Furious còn có sự tham gia của Jason Statham, Ludacris và Charlize Theron. (Ảnh: Getty Images) Có tin cho hay, Vin Diesel đã bí mật tưởng nhớ người bạn diễn gắn bó với anh suốt 14 năm, Paul Walker. Bốn năm sau khi Paul Walker đột tử, nhân vật Brian O'Conner (Paul Walker thủ vai) đã được Dom Toretto (Vin) tưởng nhớ vào cuối phim. Paul Walker đã tử nạn sau một cú đâm xe hơi vào ngày 30/11/2013 và The Fate of the Furious là tập đầu tiên trong serie phim Fast and Furious không có sự góp mặt của Walker. Những chiếc xe tham gia đóng The Fate of the Furious được trưng bày trong buổi giới thiệu phim ở New York hôm 11/4. Những chiếc xe bị phá hỏng sau những pha mạo hiểm trong Fast and Furious cũng được trưng bày. (Ảnh: Getty Images)

