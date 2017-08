Sao đua nhau khoe vòng 1 trên thảm đỏ MTV VMAs 2017

Siêu mẫu 44 tuổi Heidi Klum đốt mắt người xem với khuôn ngực khủng và váy ren màu nude xuyên thấu trên thảm đỏ MTV VMAs 2017. Nicki Minaj mặc đồ jumsuit màu hồng ôm sát cơ thể. Katy Perry - chủ xị của chương trình - trong bộ váy trắng với những đường cut-out hở ngực. Jasmine Sanders mặc váy ngắn khoe dáng vóc sexy tại lễ trao giải MTV VMAs 2017. Paris Jackson, con gái Michael Jackon, gây chú ý khi diện váy xuyên thấu nội y trên thảm đỏ MTV VMAs 2017. Nữ ca sĩ Demi Lovato cá tính, nổi bật với trang phục áo ren kết hợp quần sequin lấp lánh. Bộ váy đỏ với thiết kế lạ mắt khiến nữ ca sĩ Vanessa Hudgens trở nên vô cùng thu hút. Pink cá tính với bộ đồ phong cách menswear. Noah Cyrus, em gái Miley Cyrus. Lord diện đầm tím lộng lẫy như công chúa. Nam ca sĩ Ed Sheeran và Jennie Pegouskie - nữ diễn viên trong MV Shape Of You - Bài hát từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự kiện lại thiếu vắng sự xuất hiện của Taylor Swift vốn dự định sẽ phát hành ca khúc mới Look What You Made Me Do.

Siêu mẫu 44 tuổi Heidi Klum đốt mắt người xem với khuôn ngực khủng và váy ren màu nude xuyên thấu trên thảm đỏ MTV VMAs 2017. Nicki Minaj mặc đồ jumsuit màu hồng ôm sát cơ thể. Katy Perry - chủ xị của chương trình - trong bộ váy trắng với những đường cut-out hở ngực. Jasmine Sanders mặc váy ngắn khoe dáng vóc sexy tại lễ trao giải MTV VMAs 2017. Paris Jackson, con gái Michael Jackon, gây chú ý khi diện váy xuyên thấu nội y trên thảm đỏ MTV VMAs 2017 . Nữ ca sĩ Demi Lovato cá tính, nổi bật với trang phục áo ren kết hợp quần sequin lấp lánh. Bộ váy đỏ với thiết kế lạ mắt khiến nữ ca sĩ Vanessa Hudgens trở nên vô cùng thu hút. Pink cá tính với bộ đồ phong cách menswear. Noah Cyrus, em gái Miley Cyrus. Lord diện đầm tím lộng lẫy như công chúa. Nam ca sĩ Ed Sheeran và Jennie Pegouskie - nữ diễn viên trong MV Shape Of You - Bài hát từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự kiện lại thiếu vắng sự xuất hiện của Taylor Swift vốn dự định sẽ phát hành ca khúc mới Look What You Made Me Do.