Quý Bình và chuyện tình gây chú ý với nhiều mỹ nhân Việt

Lâm Khánh Chi hé lộ cô từng yêu Quý Bình trong 6 tháng. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi được mời cùng tham gia một chương trình. Ảnh: FBNV Quý Bình góp mặt trong đám cưới của Lâm Khánh Chi và cùng cô song ca ca khúc “Em đi lấy chồng, em có vui không?”. Ảnh: FBNV Trước Lâm Khánh Chi, Quý Bình vốn gây chú ý bởi chuyện tình cảm với một số mỹ nhân Việt. Ảnh: Saostar Quý Bình từng hẹn hò Lê Phương khi cả hai còn là sinh viên. Cặp đôi tái hợp sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: FBNV Quý Bình được con trai của Lê Phương hết mực quý mến. Ảnh: FBNV Tháng 1/2016, Lê Phương và Quý Bình chia tay nhưng vẫn coi nhau là bạn. Trong đám cưới của tình cũ, anh cũng góp mặt. Ảnh: Saostar Quý Bình từng vướng nghi vấn phim giả tình thật với Minh Hằng sau khi đóng chung phim “Bao giờ có yêu nhau”. Ảnh: FBNV Quý Bình và Minh Hằng không ít lần có những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Ảnh: NSXCC Trước nghi vấn tình cảm, Quý Bình và Minh Hằng khẳng định chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FBNV Năm 2017, Quý Bình và Tố My bị đồn hẹn hò khi thân thiết trên sân khấu lẫn đời thường. Ảnh: Zing Thậm chí, nam diễn viên từng vướng tin đồn "sắp cầu hôn Tố My". Ảnh: Pháp luật TP HCM Tuy nhiên, màn cầu hôn chỉ là một tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc của Tố My. Ảnh: Zing Quý Bình cũng khẳng định anh có bạn gái mới nhưng không phải là Tố My. Ảnh: FBNV Nam diễn viên cho biết, bạn gái không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại tư vấn cho anh rất nhiều từ trang phục đến bài hát. Ảnh: FBNV Xem Lâm Khánh Chi và Quý Bình hát ca khúc “Em đi lấy chồng, em có vui không?”. Nguồn: Youtube

