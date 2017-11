Quang Tèo: Quá nhập tâm khi diễn cảnh xé áo Phi Huyền Trang

>>> Mời quý độc giả xem video "giới thiệu phim hài Tết 2018 Tỷ phú đè đại gia". Nguồn Youtube:

Sau khi cảnh quay nóng bỏng trong trailer phim hài tết Tỷ phú đè đại gia vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người xem, ê-kíp thực hiện và nữ diễn viên Phi Huyền Trang đã lên tiếng chia sẻ về quá trình quay và thực hiện cảnh này. Là người bị chê trách nhiều nhất, nam diễn viên Quang Tèo đưa ra những ý kiến cá nhân trước gạch đá từ dư luận dành cho bộ phim.

Anh cho biết khi nhận lời tham gia Tỷ phú đè đại gia đã được giới thiệu về chi tiết cảnh nóng trong kịch bản nhưng lại chưa chuẩn bị gì nhiều cho phân đoạn này. Trên thực tế, cảnh quay này rất nhanh và cũng không có gì vì chỉ ngắn gọn trong chưa đầy vài phút. Hành động của nhân vật chỉ nhảy vào giữ tay giằng co giật áo. Nếu như xem đầy đủ bộ phim khi được ra mắt khán giả sẽ hiểu vì sao lại dẫn đến những tình tiết đó. Tuy nhiên, phần trailer đạo diễn đã đưa cảnh nhạy cảm đó vào khiến người xem cảm thấy phản cảm.

"Cá nhân tôi không đồng tình với điều này khi nhà sản xuất dùng chỉ một vài giây rất ngắn của phân đoạn nhạy cảm để giới thiệu làm nhiều người dễ hiểu lầm về nội dung phim. Đây là một cách truyền thông hơi lệch hướng của đạo diễn", nghệ sĩ Quang Tèo bày tỏ quan điểm.

NSƯT Quang Tèo và đạo diễn bộ phim. Theo anh các cảnh quay trong phim không có gì quá phản cảm hay hở hang quá nhiều. "Về cảnh nóng, tôi cùng Phi Huyền Trang đã bàn bạc trước với đạo diễn và ê-kíp trước khi thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình quay cả hai nhập tâm vào nhân vật nên cảnh trong phim có “nóng” hơn kịch bản một chút nhưng hoàn toàn không đáng kể. Cả tôi và bạn diễn cũng không yêu cầu thực hiện lại cảnh quay này. Hơn nữa, trước khi ra mắt phim sẽ qua các khâu biên tập gắt gao để xin giấy phép phát hành nên sản phẩm cuối cùng tới tay khán giả sẽ chỉn chu nhất", nam diễn viên Quang Tèo chia sẻ.



Anh cũng nói thêm: "Nếu thực sự có gì quá đáng với những cảnh quay đó thì chắc chắn sẽ bị cắt bỏ bởi phía nhà sản xuất và phía cơ quan kiểm duyệt chứ chưa cần khán giả lên tiếng. Là một người làm nghề lâu năm, điều tôi quan tâm ở một sản phẩm chất lượng là nội dung nghệ thuật truyền tải tới khán giả chứ không phải những siêu xe, cảnh nóng hay hot girl người đẹp. Đó chỉ là những phần điểm xuyết, không làm nên thành công cho một bộ phim".

Trước đó, đại diện nhà sản xuất đạo diễn Dương Ngọc Bảo lên tiếng thừa nhận cảnh quay trong bộ phim nóng nhưng vẫn ở mức cho phép. Anh cũng khẳng định chi tiết này là cần thiết để lột tả được tính háo sắc của nhân vật gã đại gia do Quang Tèo thủ vai. Trong khi đó, nữ diễn viên Phi Huyền Trang xác nhận cảnh quay hoàn toàn trong kiểm soát và có phần giằng co hơi quá do cả 2 diễn viên đều nhập tâm cho vai diễn. Tuy nhiên, sau khi xem lại cô và bạn diễn vẫn đồng ý giữ lại cảnh quay này theo mong muốn của đạo diễn.

Tỷ phú đè đại gia là bộ phim hài tết dự kiến ra mắt vào cuối năm nay nội dung nói về cuộc chơi ganh đua của 2 đại gia Bảo Bảo và Quang Tèo kéo theo nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của những nhân vật xung quanh. Ngoài mức kinh phí nhà sản xuất tiết lộ lên tới 2 tỷ đồng cho một tậm phim còn quy tụ đông đảo dàn diễn viên hài phía Bắc như Quang Tèo, Chiến Thắng, Hiệp Gà, Duy Nam, Việt Bắc cùng nhiều hot girl đình đám như Phi Huyền Trang Linh Miu…

Trước Tỷ phú đè đại gia, Quang Tèo là gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối tuần và sau này là series hài tết Đại gia chân đất hợp tác sản xuất cùng NSND Trung Hiếu. Dù thu hút được một lượng khán giả lớn nhưng các tiểu phẩm của nam diễn viên đang dần đi theo xu hướng phản cảm của hài tết khi các sản phẩm gần đây đều gắn với hình ảnh các hot girl người mẫu khoe ngực khủng như màn kiều nữ tắm cùng đại gia trong Đại gia chân đất 7.