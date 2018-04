Qua nhiều thị phi, Trấn Thành trở lại lợi hại với hào quang xứng đáng

>>> Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành đùa vui cùng Mai Tài Phến". Nguồn Youtube:

Cái giá của ánh hào quang

Truyền hình thực tế đổ bộ vào Việt Nam mang đến cho Trấn Thành một bước ngoặt rực rỡ, khi anh trở thành MC tiên phong với lối dẫn phóng khoáng, tự nhiên, duyên dáng và chú trọng kết nối với khán giả. Trên sân khấu của Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance, Trấn Thành tỏa sáng theo một cách mới lạ, mà dư luận chưa từng thấy trước đó: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, anh “phủ sóng” các chương trình đình đám sau đó nhờ cái duyên độc đáo này.

Trấn Thành nổi lên từ Thử thách cùng bước nhảy - với phong cách dẫn phóng khoáng, lôi cuốn mở đầu cho trào lưu chương trình thực tế, format nước ngoài tại Việt Nam.

Sự hoạt ngôn, đa tài chính là chìa khóa cho thành công của Trấn Thành trên sân khấu. Dường như, anh sinh ra để thuộc về sân khấu: Có những tiểu phẩm mà chỉ duy nhất Thành là thể hiện trọn vẹn, khi thoại đòi hỏi khả năng ứng biến nhanh và sự đối đáp duyên dáng.

Nổi lên như “hiện tượng” của làng hài Việt, Trấn Thành “tung hoành” các sân khấu với những tiểu phẩm hài đình đám, đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Xuất phát điểm nghèo khó, đi lên từ những vai diễn rất nhỏ, và vượt qua bao thử thách, Trấn Thành vụt sáng thành ngôi sao - nhận những “quả ngọt” cho hành trình dám đi đến cùng giấc mơ của mình.

Trấn Thành trải qua quãng thời gian thị phi của sự cố “cấm sóng”.

Thế nhưng, “thuyền to sóng lớn”: Hài nhảm xuất hiện, cụm từ một thời được gắn liền vào tên tuổi Trấn Thành với dãy dài những tranh cãi, chỉ trích gay gắt của dư luận. Khán giả “bội thực” với các chương trình hài tạp kỹ nói chung và “chán ngán” với Trấn Thành nói riêng, khi có một thời gian dài, cứ bật tivi lên là thấy Thành, là buộc phải xem ngập ngụa các sân khấu hài kịch, dưới mọi hình thức: từ gameshow, truyền hình thực tế cho đến các cuộc thi.

Anh “xô vào” những tranh cãi, đôi lúc có những phát ngôn “đụng chạm” và mất lòng nhiều người, Trấn Thành mất dần vị thế mà đỉnh điểm là sự cố “cấm sóng” của một đài truyền hình dành cho anh.

... và "thảm họa tình ái"

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở thời điểm công bố: Khi Trấn Thành lựa chọn công khai tình yêu của mình với Hari Won vào lúc cô vừa mới chia tay mối tình 9 năm của mình. Thời điểm bùng nổ câu chuyện “tưởng đùa như thật” của hai người, tên Trấn Thành - Hari Won phủ sóng mọi diễn đàn, trở thành mục tiêu công kích “hội đồng” của cư dân mạng.

Dư luận “găm dao” vào cặp đôi này, khi cho rằng họ là những kẻ phản bội điển hình của thứ tình cảm “thừa nước đục thả câu”. Mặc ai nói gì, Trấn Thành vẫn một mực bảo vệ người phụ nữ mình lựa chọn, để nhất nhất đưa tình yêu của mình cập bến bờ hạnh phúc.

Chuyện tình của họ trải qua nhiều cung bậc thăng trầm, dường như chưa phút giây nào là lọt khỏi được “tầm ngắm” của truyền thông. Những tưởng sẽ thật khó để đi cùng nhau, nhất là khi xung quanh quá nhiều những ồn ào, rào cản. Thế nhưng, Trấn Thành và Hari Won đã khẳng định chắc nịch bằng một đám cưới trong mơ và cuộc sống hậu hôn nhân đầy ắp tiếng cười.

Như bao chuyện tình showbiz, dù vẫn ồn ào như một “đặc sản” vốn có, nhưng Trấn Thành khác biệt: Ở anh không có sự “lằng nhằng” tình cảm như người anh em Trường Giang: Dù là với Mai Hồ hay Hari Won, tất cả ồn ào tình ái của Thành đều dính chặt tên anh với tên của “người yêu đương nhiệm”, chứ không có sự “chen chân” của những người thứ ba. Điều đó là đáng quý, nhất là trong giới giải trí luôn dư dả những “mỡ treo miệng mèo”.

Trở lại lợi hại hậu "khủng hoảng"

Hậu “cấm sóng”, người ta Trấn Thành trở lại điềm đạm và… khác hơn: Không còn những phát ngôn “ngông ngạo” hay hành động “quá lố”, anh cũng hạn chế “mít ướt” trên sóng truyền hình mà chọn rẽ ngoặt sang chuỗi talkshow tìm hiểu và chia sẻ về những góc khuất của cuộc đời, sự nghiệp các nghệ sĩ.

Từng bước một thay đổi chính mình, lấy lại những gì đã mất, dù là trong công việc…

Bước đầu những tưởng hái “quả ngọt” thì thị phi vẫn chưa buông tha Thành hoàn toàn, khi anh vẫn “dính phốt” bởi những lùm xùm quanh những câu chuyện nhạy cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến những người được nhắc tên được phát sóng công khai. Vì là host, Thành cũng ít nhiều bị “vạ lây” khi chương trình mình “chủ xị” nhận về phản ứng trái chiều, thậm chí là phẫn nộ từ cộng đồng mà “sự cố” Lê Giang chỉ là một “đại diện” tiêu biểu trong kiểu chương trình nhiều hấp dẫn, nhưng cũng lắm rủi ro này.

… hay là trong tình cảm.

Tuy nhiên, Thành vẫn trở lại và… lợi hại hơn xưa, bởi chính ý chí và quyết tâm thay đổi của mình. Đến thời điểm hiện tại, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, người ta thấy một Trấn Thành rất mới. Cẩn trọng ngôn ngữ, tiết chế hành động và đáng quý hơn tất cả là tinh thần cầu thị, sẵn sàng thay đổi khi nhận về những phản hồi xây dựng.

Sau tất cả là một Trấn Thành như thế: Dù là trong tình cảm hay công việc, đều rất quyết liệt và kiên định. Showbiz không hiếm những người tài, nhưng để dám sai và sửa rồi chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của mình, chỉ có thể là Thành - một cái tôi đa sắc, nhưng không bao giờ ngưng tìm tòi và phát triển.

Rồi cũng đến lúc “gió đổi chiều, thị phi đổi chủ” - những “mũi dao” dư luận đã không còn rượt đuổi Trấn Thành, showbiz trả lại anh một ánh hào quang xứng đáng!