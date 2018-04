Pink trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2018

Pink không khỏi ngạc nhiên khi được Tạp chí hàng đầu nước Mỹ chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2018. Trong show Ngày thứ Tư của Ellen, ca sĩ 38 tuổi đã phá lên cười và cho biết cô cảm thấy mình đẹp hơn với danh hiệu cao quý này. Với nhan sắc cá tính và phong cách nổi loại, ca sĩ 38 tuổi khiến nhiều người bất ngờ khi đạt được danh hiệu Người phụ nữ đẹp nhất thế giới bởi những mỹ nhân trước đó đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nữ tính như Julia Roberts, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston,.. Tổng biên tập Jess Cagle của People cho biết tiêu chí bình chọn không chỉ về sắc đẹp hình thể, mà còn nằm ở giá trị tâm hồn. Ban biên tập của People đã chọn ca sĩ Pink vì nhìn thấy những bức ảnh đẹp của cô chụp bên các con. Trong nhiều khoảnh khắc chia sẻ, cô khiến người hâm mộ cảm nhận được tình cảm ấm áp, nụ cười đong đầy hạnh phúc theo cách riêng của một bà mẹ có ngoại hình và cá tính nổi loạn. Năm 2017, Pink kể câu chuyện về cô con gái 6 tuổi tự nhận là “đứa con gái xấu nhất mà con từng biết”. Khi cô bé chia sẻ về sự chế giễu, mỉa mai từ bạn bè đối với ngoại hình của mình, Pink đã khuyên con gái: “Nếu cuộc đời cho chúng ta một hòn sỏi và một cái vỏ sò thì chúng ta sẽ làm ra ngọc trai. Chúng ta phải giúp những người khác thay đổi định kiến để họ nhận ra những vẻ đẹp khác”. Bài phát biểu dài 3 phút đã đưa Pink trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ vì tình cảm thiêng liêng của một bà mẹ. Bên cạnh đó, cô còn khiến thế giới nể phục khi truyền đến thông điệp về định nghĩa cái đẹp “tồn tại trong sự bình đẳng và ở mọi giới tính”. Ít ai biết đằng sau vẻ ngoài cá tính cùng phong cách thời trang nổi loạn của cô là quá khứ bị hắt hủi. Giọng ca Just Give Me A Reason chia sẻ cô từng mặc cảm khi không được chơi cùng bạn bè vì sẽ ảnh hưởng xấu đến họ. Chính vì điều này, ca sĩ 38 tuổi luôn đề cao vẻ đẹp tâm hồn và tạo ra chuẩn mực giáo dục riêng cho con cái phát triển, với tư duy hiện đại. Những câu chuyện về vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ lưỡng tính đã thuyết phục được ban biên tập của Tạp chí People, giúp cô trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2018. Pink, tên thật là Alecia Beth Moore, là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Trong sự nghiệp, cô nhận được 3 giải Grammy, 2 giải Brit Awards và 5 giải MTV Video Music Awards... Ca sĩ 38 tuổi tạo ấn tượng mạnh mẽ qua các bài hát Just Give Me A Reason, Blow Me (One Last Kiss), Try… Cô còn có 18 bài hát nằm trong Top 20 của bảng xếp hạng Billboard.

