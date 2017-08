Phim hoạt hình "dành cho người lớn" làm thế giới mê hoặc

Thế giới của chuyển động hình họa cho phép người họa sĩ mở rộng kỹ năng sáng tạo đến độ gần như không giới hạn. Tác phẩm hoạt hình, tuy nhiên, không chỉ ra đời để thỏa mãn trí tưởng tượng. Chúng còn có thể rất giàu giá trị biểu cảm, lôi cuốn nhờ phong cách nghe nhìn độc đáo. Sex, chủ đề nghệ thuật luôn đòi hỏi sự biểu đạt cảm xúc đa dạng, cũng trở nên đặc biệt sống động, dưới hình thái phim hoạt hình.

Cảnh cắt từ Love Games - do nữ đạo diễn Hàn Quốc Jung Yumi viết và dàn dựng. With Joy and Merriness do đạo diễn trẻ người Pháp Jeanne Boukraa thực hiện. Bộ phim ngắn mô tả sự thoái hóa của một thế hệ con người tương lai, sẵn sàng “đánh đổi” tình yêu - gia đình cho giấc mơ được bất tử.



Liên hoan phim GLAS, diễn ra thường niên bắt đầu từ năm 2015, có mục đích tìm kiếm - tôn vinh những dự án phim hoạt hình độc lập mang nét ấn tượng và bức phá. Chủ đề trình chiếu mới đây có tên Sensual Animation (“Hình họa Gợi cảm”), giới thiệu 12 tác phẩm phim ngắn xuất sắc về chủ đề tình yêu và nhục dục.

Điểm đặc biệt là 12 tác phẩm đều được thực hiện bởi nhóm các đạo diễn nữ tài năng. Từng câu chuyện phim cho thấy từng góc nhìn khác biệt của người phụ nữ khi nói đến tình dục. Sự lôi cuốn nơi chuỗi phim ngắn, đếu nằm ở tính “khác biệt” này.

“Dòng phim hoạt hình chính thống thường chỉ nhắm vào tầng lớp khán giả gia đình, hoặc khai thác yếu tố hài hước.” nữ đạo diễn Jeanette Bonds - phụ trách giám tuyển của Sensual Animation chia sẻ. “Đối với dạng phim indie (phim độc lập kinh phí thấp), nội dung có thể bao hàm nhiều đề tài “người lớn” mang nét kịch tính, tự sự và trãi nghiệm hơn. Luôn có chỗ để bạn thể hiện những chủ đề gai góc. Mọi thứ mang tính linh động hơn.”

Bàn về các phim hoạt hình 18+ trình chiếu tại sự kiện GLAS năm nay, cô cho biết thêm: “Tính chất nhục dục, theo tôi nghĩ, phản ánh chủ yếu nhờ sự linh động biểu đạt, hơn là hình ảnh nóng bỏng bề ngoài. Một số phim trình chiếu lần này đặc biệt “nóng,” nhưng số khác lại tập trung vào việc gợi xúc cảm. Chúng tinh tế theo một phong cách riêng.” Bonds tiến hành chọn lọc phim và tổ chức buổi chiếu đặc biệt này, xuất phát từ tiêu chí trên.

Một đề cử điển hình mang phong cách “gợi cảm xúc” thuần túy, phải kể đến Futon (tạm dịch: “Tấm chăn”) của đạo diễn người Nhật Yoriko Mizushiri. Trên khung nền màu phấn mềm mại, bộ phim mô tả một người phụ nữ vừa thức dậy. Cô cuộn mình trong tấm chăn đắp màu trắng. Hàng loạt cử động hình thể, vật thể uyển chuyển quanh cô gái, tạo nên cảm nhận ấm áp, thú vị. Không có thoại hay hình ảnh đầy nhục dục, Futon giống như chút “mơn trớn” nhẹ nhàng, khiến người xem liên tưởng đến những xúc cảm cơ thể họ yêu thích.

Mizushiri đại diện cho thế hệ nhà làm phim nữ đương đại. Dẫu chưa thật sự được biết đến bên ngoài lĩnh vực nghệ thuật hình họa, nỗ lực làm mới dòng phim hoạt hình của nhiều người trẻ như cô vẫn rất đáng ghi nhận.

GLAS năm nay còn giới thiệu vài tên tuổi nghệ sĩ tiền nhiệm tiêu biểu, chẳng hạn nữ đạo diễn gốc Ireland, Maureen Selwood. Tác phẩm phim ngắn độc đáo bà thực hiện năm 1980, Odalisque: Three Fantasies of Pursuit, là một trong những dự án hoạt hình tiên phong với dấu ấn “nữ quyền.” Cốt truyện tái hiện “giấc mơ địa đàng” của một thiếu nữ, mang đầy đủ cung bậc cảm xúc, say đắm tình ái. Phong cách hình họa vẽ tay đơn sắc, mộc mạc nhưng không kém phần duyên dáng ở Odalisque, sau đấy đã trở thành cảm hứng cho không ít sản phẩm phim nghệ thuật.

Nhà giám truyển Bonds bày tỏ sự thấu hiểu trước việc một số khán giả lưỡng lự đón nhận thể loại hoạt hình indie dán nhãn “người lớn.” Đặc biệt khi chúng được thực hiện bởi các đạo diễn nữ. Tuy nhiên, có cơ hội chọn lọc phim trình chiếu cho Sensual Animation, cô nhận ra phụ nữ luôn nhạy bén hơn trong thể nghiệm xúc cảm, đủ để “tạo nên những tác phẩm xuất sắc nhất của thể loại này”.