Phát ngôn "vạ miệng", sao Việt nổi tiếng khéo léo cũng phải trả giá

Hoàng My

Sau cơn bão số 12 vừa qua, trong khi người dân của các tỉnh miền Trung vẫn còn đang phải khắc phục hậu quả nặng nề do thì Á hậu Hoàng My bất ngờ chia sẻ tâm sự trên trang cá nhân. Sao Việt này viết: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ... Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Hoàng My bị nhiều người chỉ trích vì phát ngôn về cơn bão vừa qua.

Hoàng My đã nhận không ít chỉ trích, phẫn nộ bởi phát ngôn có thể coi là "thiếu suy nghĩ" này. Không lâu sau, Hoàng My đã xóa dòng chia sẻ của mình. Đồng thời, cô cũng đăng tải một dòng trạng thái khác, giải thích về việc cô nắm bắt thông tin kém, dẫn đến phát ngôn sơ suất về cơn bão Damrey. Đồng thời, Á hậu cũng thanh minh rằng cô không hề có ý định so sánh thiệt hại của cơn bão với đồng bào và những gì mà thí sinh phải đối mặt. Tuy nhiên, bởi cách nói gây hiểu lầm của mình nên Hoàng My gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Tuy đã lên tiếng xin lỗi và giải thích, nhưng dường như Hoàng My không nhận được nhiều sự cảm thông của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng My chỉ đang biện họ cho bản thân, càng nói lại càng sai. Chỉ một lần 'vạ miệng' đã khiến hình ảnh của Hoàng My trong mắt công chúng 'xuống dốc không phanh'.

Hương Giang Idol

Vào giữa tháng 5/2017, giọng ca chuyển giới Hương Giang Idol vướng phải ồn ào vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân khi cùng quay một gameshow truyền hình.

Cụ thể, MC Đại Nghĩa đưa ra câu hỏi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương". Hương Giang vô tư viết đáp án là "đút đầu vô cầu tiêu". Hành động này khiến nghệ sĩ Trung Dân cảm thấy bị xúc phạm danh dự nặng nề.

Sau khi bị dư luận chỉ trích, Hương Giang đã lên tiếng phân trần sự việc. Cô gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ bậc cha chú và giải thích không có ý xúc phạm. Tuy nhiên, lời giải thích của nữ ca sĩ vẫn không thể làm giảm bớt đi sự phẫn nộ của một bộ phận khán giả.