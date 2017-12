Phát ghen loạt khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Khởi My

Vào ngày 23/11/2017, vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh chính thức về chung một nhà. Sau đám cưới, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Từ Maldives, đôi vợ chồng son của làng giải trí Việt liên tục cập nhật hình ảnh bên nhau trong chuyến trăng mật. Khởi My khoe hình ảnh hạnh phúc bên Kelvin Khánh tại Maldives. Trước đám cưới, cặp đôi đã có 4 năm bí mật hẹn hò. Nữ ca sĩ e ấp bên ông xã trong tuần trăng mật. Cả hai vốn giữ kín chuyện tình cảm cho đến khi bí mật tổ chức lễ đính hôn vào tháng 4/2017. Ở bên nhau, Khởi My - Kelvin Khánh luôn nhí nhảnh. Trong tuần trăng mật, cặp đôi tiếp tục tạo dáng khó đỡ bên nhau. Giọng ca “Gửi cho anh” không ngần ngại đăng hình ảnh dìm hàng ông xã trong chuyến đi Maldives. Sau Maldives, Khởi My và Kelvin Khánh tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau tại Thái Lan. Nữ ca sĩ và ông xã kém tuổi vui vẻ đi mua sắm trong chuyến du lịch Thái Lan. Từ Thái Lan, Khởi My và Kelvin Khánh liên tục cập nhật hình ảnh khám phá ẩm thực. Sau đám cưới, Khởi My còn đi phượt với ông xã bằng xe mô tô phân khối lớn. Hình ảnh Kelvin Khánh và Khởi My quấn quýt không rời kể từ khi về chung một nhà. Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc đầy bình yên bên ông xã kém tuổi. Đôi vợ chồng son khiến người hâm mộ phát ghen trước những hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Khởi My và ông xã từng đóng chung trong một số MV. Kể từ khi gắn bó, Khởi My và Kelvin Khánh luôn hỗ trợ nhau hết mình trong công việc. Hiện, đây là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì Vbiz. Xem MV "Một phút" của Khởi My. Nguồn: Youtube

