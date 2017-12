Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi bị “sàm sỡ” vòng 1 trên sân khấu?

>>> Mời quý độc giả xem video "Hồ Ngọc Hà biểu diễn ca khúc Chợt nhớ về anh". Nguồn Youtube:

Mới đây, một đoạn clip trong đó ghi cảnh Hồ Ngọc Hà đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ có một người phụ nữ quá khích trẻo lên sân khấu và hôn vào ngực của nữ ca sĩ. Đoạn clip được ghi lại trong chuyến lưu diễn tại Mỹ của Hồ Ngọc Hà vào tháng 11 vừa qua. Người phụ nữ ban đầu được nữ ca sĩ mời lên sân khấu để cùng khuấy động khán giả. Thế nhưng bất ngờ người này đã "cướp mic" của Hồ Ngọc Hà để tâm sự cô là một fan "cuồng" của hồ Ngọc Hà.



Nữ fan hâm mộ của Hồ Ngọc Hà có hành động quá khích trên sân khấu.

Sau khi sự việc quá khích xảy ra, ngay lập tức người phụ nữ này đã bị lực lượng bảo vệ kéo xuống khỏi sân khấu để đảm bảo an toàn cho Hồ Ngọc Hà. Điều khiến cho dư luận ủng hộ nữ ca sĩ chính là thái độ chuyên nghiệp của cô khi xảy ra sự việc Hồ Ngọc Hà bị “sàm sỡ” vòng 1, nữ ca sĩ vẫn bình tĩnh cầm chặt mic để tiếp tục thể hiện bài hát Keep me in love, tay còn lại cô đẩy nhẹ người phụ nữ có hành động quá khích ra khỏi người mình.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về vụ việc: “Mọi người cho là tôi "bị sàm sỡ" thì hoàn toàn không đúng. Tôi chắc chắn điều đó, có thể một phần do góc máy quay. Mặt khác nhóm khán giả giơ tay cao hòa theo không khí sôi động đó lại là nữ giới, họ đã đứng và cuồng nhiệt cùng tôi suốt chương trình”.

Hồ Ngọc Hà cũng từng bị "sàm sỡ" vòng 3 khi biểu diễn tại Mỹ vào tháng 6.